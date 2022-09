Nástojčivý Fico: Chceme najprv rokovať o tomto! Ďalšia spŕška kritiky na prezidentku

Opozičná strana Smer-SD chce, aby sa v parlamente najskôr rokovalo o návrhu ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia. Bude žiadať, aby sa zaradil ako prvý bod riadnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu strany Roberta Fica na utorkovej tlačovej konferencii.

"Na základe tejto novelizácie by sme vedeli zabezpečiť, že predčasné voľby by sa dali dosiahnuť aj referendom, aj ústavným zákonom. Je to pre nás neprekročiteľná podmienka. Od toho, ako sa k tomu postavia predstavitelia ruín vládnej koalície, sa bude odvíjať náš záujem podporovať čokoľvek v NR SR," skonštatoval.

Fico opakovane skritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú za jej postup v súvislosti s referendom o predčasných voľbách. Vyčíta jej, že sa s otázkou o bezodkladnej demisii vlády obrátila na Ústavný súd. "Nechápem, prečo prezidentka nemohla vyhlásiť referendum hneď teraz, niekedy možno začiatkom novembra," podotkol. Hlava štátu si podľa neho neplní svoje ústavne povinnosti a presadzuje cudzie záujmy.

Opätovne skritizoval i ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), ktorého odvolávanie inicioval Smer-SD. Pomerne skoro bude podľa neho schôdza aj o odvolaní šéfa hnutia OĽANO Igora Matoviča z postu ministra financií. "My nemáme problém po Mikulcovi a ďalších veciach, ktoré sa dejú v parlamente, dať k dispozícii všetky podpisy poslancov Smeru na odvolanie Matoviča," dodal.