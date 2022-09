Študenti z internátu Mladosť sa sťažujú: V noci musíme čakať za zavretými dverami!

Študenti vo vysokoškolskom internáte ŠD Mladosť v Mlynskej doline majú zvláštne obmedzenie. Od polnoci do šiestej ráno sú dvere internátu otvorené len každú celú hodinu na 15 minút. Ak prídu napríklad z brigády o minútu neskôr, postoja si niekedy aj vyše 40 minút pred vchodom. Vrátnik ich dovnútra nepustí, aj keď vidí, že tam stoja.

„Som ubytovaný v ŠD Mladosť v Bratislave. Popri škole si privyrábam na brigáde prevažne cez noc. Internát z neznámeho dôvodu vydal pravidlo, že dvere budú po polnoci otvorené každú celú hodinu na 15 minút. Je normálne, aby som v robote skončil o 4.00 ráno, zaplatil si 10 € za taxík, aby som stihol 15-minútové okno, do internátu dorazil o 4.19 a čakal do 5.00, kým sa otvoria dvere? Pritom vrátnik je na vrátnici celý čas a pekne vidí, že vonku niekto stojí,“ píše na sociálnej sieti anonym.



Podľa iného študenta Matúša (22) bolo opatrenie zavedené cez pandémiu. „Keď som začal študovať, tak som voľne mohol chodiť. Zaviedlo sa to počas pandémie a zostalo to,“ hovorí. „Iné internáty STU to nemajú, je to len v Mladosti. Vrátnikovi musím ukázať preukaz tak či tak,“ čuduje sa. Jeho priateľka Ema (22) býva v internáte Mladá garda. „Môžeme tam prísť, kedy chceme. Len sa preukážeme,“ dodala Ema.



Hovorca STU Juraj Rybanský všetko vysvetlil. „ŠD Mladosť je hromadné ubytovacie zariadenie s vyše 2 000 ubytovanými, preto preň platí ubytovací poriadok, dohodnutý so zástupcami študentov v záujme zabezpečenia poriadku a nočného pokoja – aj na žiadosť samotných ubytovaných,“ uviedol.





Poukazuje na to, že vrátnik počas noci vykonáva aj obchôdzky a nemôže nechať vchody trvalo otvorené bez dozoru. „Angažovanie ďalších vrátnikov, resp. SBS by znamenalo zvýšenie nákladov a následne aj cien ubytovania, čomu sa chce vedenie internátov vyhnúť,“ uza­vrel.