Prečo vláda ignoruje 760-tisíc domácností?! Od januára môžu účty za teplo takto enormne vyskočiť!

Vláda zabudla? Kým domácnostiam v rodinných domoch chcú ministri s účtami za plyn pomôcť výhodnejšími zmluvami, ľudí v bytových domoch, ktorí majú príbytky vykurované centrálne, sa to netýka.

Podľa predsedu predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislava Janiša ide o problém vyše dvoch miliónov ľudí. Hrozí tak, že 760-tisícom domácností porastú od januára účty za teplo viac ako dvojnásobne.

Ak domácnosť zaplatila minulý rok za teplo a teplú vodu 600 eur a v tomto roku okolo 700 eur, budúci rok by to mohlo byť v priemere asi 1 700 eur. Mesačne by sa platba mala zvýšiť z 58 eur na 140 eur. Ide o priemernú sumu, zdraženie sa pri jednotlivých teplárňach bude líšiť, pretože každá má s dodávateľom plynu uzatvorenú zmluvu na určitý čas.

Ak, povedzme, vlani uzavrela trojročnú zmluvu na plyn vo výške 40 eur za megawatthodinu, ceny pre svojich odberateľov nebude musieť zásadne zvýšiť. Horšie to bude v prípade, ak jej v decembri viacročný kontrakt vyprší. Ak v minulosti nakupovala plyn za 20 eur za megawatthodinu a nová zmluva bude napríklad na 90 alebo viac eur za megawatthodinu, zvýšenie ceny bude citeľné a premietne sa aj do ceny tepla pre spotrebiteľa.





Čo na to ÚRSO

Problém potvrdzuje aj analytik konzultačnej spoločnosti JPX Ján Pišta. „Tieto centrálne vykurovania, to je tiež centrálny biznis. Tak, ako je regulovaná cena elektriny a cena plynu pre domácnosti, tak je regulovaná aj cena tepla, ktorú dodávajú centrálne zdroje. V prípade, že je teplo vyrábané z plynu, tak sa cena odvádza od ceny plynu, ktorá bola na trhu od januára do júna tohto roku. Tu je priemer pomerne vysoký,“ vraví Pišta. Ak by teda z tohto priemeru mali všetky teplárne napočítať cenu tepla, zdraženie by bolo naozaj dvaapolnásobné, ako avizuje ÚRSO.