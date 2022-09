Študenti medicíny prehovorili: Prečo nejdeme na Západ a ostávame liečiť Slovákov!

Väčšina odíde na Západ, no nájdu sa aj takí, ktorí sú odhodlaní zostať a pomáhať. Študenti medicíny z Košíc majú pred koncom štúdia jasno v tom, či ostanú doma, alebo pôjdu za lepším platom do zahraničia.

Napriek nepriaznivému trendu odlevu lekárov na vyspelejší Západ si mladí študenti udržujú nádej, že úroveň lekárstva sa pozdvihne natoľko, že budú môcť zostať aj na východe a svojimi schopnosťami pomôcť našim pacientom.

Aj keď je odlev mladých lekárov pre Slovensko stále pálčivou témou, podľa dekana Lekárskej fakulty Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach Daniela Pella sú posledné údaje pozitívne. „Podľa dostupnej analýzy u nás ostáva približne 85 percent medikov. Koľko to presne nakoniec je, ťažko povedať, pretože túto otázku dostávajú pred promóciou,“ opísal. Je presvedčený, že za sťahovaním za prácou nie je len plat, ale aj podmienky a vybavenie.

„Pred piatimi rokmi sme registrovali hromadný odchod medikov do zahraničia, odchádzalo až 30 percent. Teraz sa to zlepšilo, pozitívne sa zmenili platové podmienky pre nastupujúcich medikov, no zlepšili sa aj podmienky a prostredie našich nemocníc,“ dodal Pella, ktorý sa s končiacimi študentmi snaží čo najviac diskutovať o tom, či chcú odísť, alebo zostať. „Pre študentov zo západu je jednoduchšie odísť napríklad do susedného Rakúska, kde môžu byť nástupné platy v štátnom zdravotníctve 2- až 5-krát vyššie,“ uzavrel dekan.

Do zahraničia ma to neláka

Filip GALO (20), študent zubného lekárstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2. ročník

- Myslím, že sa tu máme dobre, a keď tu ostaneme, tak sa budeme mať ešte lepšie. To, že by moji kolegovia odchádzali po štúdiu hneď do zahraničia, v mojom okolí neregistrujem. Chcem ostať na Slovensku.

U nás je dobre

Katarína VENDEĽOVÁ (24), študentka zubného lekárstva, UPJŠ, 5. ročník

- Absolventi zubného lekárstva odchádzajú najmä do susedného Česka, ale skôr vnímam, že veľa kamarátov odchádza do Bratislavy. Na Slovensku sa máme ešte relatívne dobre, aj preto by som tu chcela ostať.

Získam skúsenosti a vrátim sa

Samuel TKÁČ (23), študent zubného lekárstva, UPJŠ, 5. ročník

- Z nás zubárov veľká časť ostáva na Slovensku, lebo my tu máme celkom dobré podmienky. Chcel by som ísť nabrať skúsenosti do Španielska či Portugalska, ale rád by som pracoval aj na Slovensku.