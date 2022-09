Zapojilo sa skoro celé mestečko: V Snine prišli do práce v krojoch! Kto je za týmto nápadom?

Ctia si tradície. V Snine sa raz ročne koná Deň kroja. Do tradičného ľudového odevu sa vtedy poobliekajú takmer všetci – od úradníkov cez učiteľky až po študentov. Do tradičných odevov sa odeli aj v pondelok a všetci krojovaní sa zhodli, že ide o skvelý nápad.

Už dopoludnia sa na námestí stretli detičky z miestnych materských a základných škôl. Program pokračoval rozličnými prednáškami a vystúpeniami ľudových súborov.

Dušou podujatia, ktoré dokáže poblázniť miestnych obyvateľov, je riaditeľka Mestského kultúrneho a osvetového strediska Diana Turčík (37). Ako sa jej podarilo dosiahnuť, že jeden deň v roku je krojované takmer celé mestečko na severovýchode Slovenska?

„Tradíciu začala jedna z učiteliek z materských škôl v menšom rozsahu. Keď som pred štyrmi rokmi nastúpila na miesto riaditeľky, tak mi napadlo motivovať čo najviac ľudí, aby chodili do práce alebo kdekoľvek raz do roka v krojoch. Teší ma, že táto myšlienka sa ujala vo veľkom rozsahu,“ vysvetlila riaditeľka, podľa ktorej je cieľom zachovať to, aby si k ľudovému odevu ľudia vytvorili vzťah.

„Nech to najmä pre detičky nie je len čosi abstraktné. Pointou je, aby si ľudia obliekali kroj na bežné nosenie, nielen počas folklórnych slávností a podobne. Keď som organizovala prvý ročník, bála som sa, ako to dopadne. Ale ohlas bol nečakaný. Teraz sa ma už ľudia vypytujú, kedy znova bude Deň kroja. Budeme v tom pokračovať aj v ďalších rokoch,“ uzavrela sympatická riaditeľka.