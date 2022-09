Najlepšia knižnica roka je v metropole východu: Čítajú so psíkmi aj s hudbou

Čitatelia z metropoly východu majú dôvod na radosť. Ich Knižnica pre mládež mesta Košice získala prestížne ocenenie Najlepšia knižnica roka. Košická knižnica s 19 pobočkami ponúka záujemcom vyše 200-tisíc knižných titulov, kde sú zastúpené najnovšie trendy knihovníckeho sveta.

Čítanie s hudbou, so psíkom i krásne správy pre seniorov. Aj takéto akcie, ale aj výnimočné výsledky pri realizácii odborných činností a služieb vynieslo Knižnici pre mládež mesta Košice titul Knižnica roka 2021.

Doplnila, že vďaka ďalším aktivitám spájali celé generácie, ale aj približovali problematiku ľudí a rodín, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách. „Vďaka nášmu komunitnému projektu Hudobno-literárny Poetry Jam sme sprostredkovali stretnutia milovníkov poézie a hudby v každej forme, ktoré majú navnadiť mladú generáciu na objavenie prednášanej a spievanej poézie. Kreatívny refresh bola zase séria bezplatných workshopov. Nezabúdame ani na rôzne formy vzdelávania. Akadémia moderného knihovníka je neformálny vzdelávací webinár, určený najmä zamestnancom knižníc po celom Slovensku,” opísala Prextová s tým, že napriek tomuto oceneniu vie, že stále majú čo zdokonaľovať.

Vedúci útvaru knižnično-informačných služieb knižnice Ján Šimko priblížil aj to, ako to vyzerá s ich čitateľmi. „Aj u nás sa potvrdzuje stará pravda, že čítajú viac ženy než muži. Čím ďalej, tým viac sa nám zvyšuje počet dospelých čitateľov. Najstaršou čitateľkou je 85-ročná Košičanka, najmladšie zase len 3-mesačné dieťatko. U nás sa môže zapísať čitateľ prakticky od ktoréhokoľvek veku, máme tu knihy už aj pre tie najmenšie detičky, tzv. kontrastné knihy, pri ktorých deti začínajú vnímať farby,“ dodal Šimko.

Tisíce kníh čítajú starí aj mladí

10 010 - počet čitateľov

200 200 kníh

53 percent ženských čitateľov

47 percent mužských

80 percent čitateľov do 15 rokov

20 percent od 15 rokov a viac

najmladší čitateľ - 3 mesiace

najstarší - 85 rokov

900 zorganizovaných podujatí

Prečítame 10 kníh týždenne

Kristína (28) a Samuel (4)

- „Môj chlapček má najradšej ich veľký priestor, je tam toho toľko na výber, či už kníh, alebo hier. Knižnica je skvelá, týždenne si vieme prečítať aj 10 kníh. Ak by sme si ich mali toľko kupovať, to by sme sa nedoplatili. Samka najviac ťahajú farebné a možno aj detskejšie knihy, spoločne si ich aj čítame. Bývame blízko, tak sme tu skoro každý deň.“