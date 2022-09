Strašná nehoda v okrese Rožňava: Najhoršie zo všetkých dopadol len 10-ročný chlapec

Desaťročný chlapec utrpel ťažké zranenia pri dopravnej nehode v okrese Rožňava, ku ktorej došlo v sobotu (10. 9.) dopoludnia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že ďalší spolujazdec a vodič utrpeli ľahké zranenia.

Dvadsaťročný Rožňavčan smeroval s osobným autom značky Škoda Octavia od Rožňavy k obci Štítnik. "Po tom, ako s autom vošiel do obce Rudná, z doposiaľ nezistených príčin vošiel do protismeru, odtiaľ naspäť do svojho jazdného pruhu, potom auto vyšlo na nespevnenú časť cesty a tam prednou časťou narazilo do betónového priepustu," vysvetlila s tým, že odtiaľ ho vymrštilo naspäť na cestu, kde ostalo prevrátené na streche.

Maloletý spolujazdec sa bude zo zranení liečiť viac ako šesť týždňov. Dvadsaťročný spolujazdec utrpel podľa Ivanovej zranenia s predpokladanou dobou liečenia do šiestich týždňov a vodič do dvoch týždňov.