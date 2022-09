Odborníčka na kráľovskú rodinu: Teraz budú oči padať na Meghan a Harryho! Prečo?

Chystajú sa veľké zmeny? Po smrti britskej panovníčky Alžbety II. sa otvára množstvo otázok, ako to ovplyvní monarchiu.

O tom, čo sa bude diať nasledujúce týždne a mesiace sa Nový Čas zhováral s odborníčkou na protokol a kráľovskú rodinu Katarínou Strýčkovou.



Čo už dnes vieme o nadchádzajúcej korunovácii kráľa Karola III.?

- Vieme povedať, že prebehne, ale osobne si myslím, že sa s ňou nový kráľ nebude ponáhľať. Môžem sa mýliť, ale nazdávam sa, že v tomto roku nebude. Ani pri korunovácii Alžbety sa neponáhľali, korunovaná bola po viac ako roku po smrti svojho otca, v júni 1953. Teraz je úlohou Británie a kráľovskej rodiny umožniť ľuďom smútiť a rozlúčiť sa s kráľovnou. Hovoriť o slávnosti korunovácie nového panovníka je v období štátneho smútku nevhodné.

Môžu podľa vás teraz čakať kráľovskú rodinu nejaké zmeny?

- Myslím si, že nielen bulvár, ale aj viacerí členovia kráľovskej rodiny budú teraz pozorne sledovať najmä Meghan a Harryho. Predovšetkým to, s čím príde princ Harry vo svojej ohlásenej autobiografickej knihe, ktorú pôvodne plánovali uviesť na predvianočný knižný trh. Na to, čo v nej bude, a ako princ Harry s Meghan načasujú jej uvedenie v kontexte smrti Alžbety II. teraz mnohí čakajú, keďže to potenciálne môže poškodiť imidž kráľovskej rodiny.

Meghan vo svojom nedávnom rozhovore pre americký magazín „The Cut“ veľmi jasne hovorila o tom, že „všeličo vie a všeličo by mohla povedať, ak sa tak rozhodne“, ale že sa tiež „môže rozhodnúť mlčať“. Tento spôsob komunikácie komentujú britské médiá ako vyjadrenie na hranici slušnosti a vydierania. Nejde totiž len o to, či Meghan (prípadne princ Harry) môžu povedať niečo, čo bolo počas života kráľovnej „diskrétne zahalené“, ale aj o rôzne interpretácie toho, čo sa stalo. Vzhľadom na to, že britská kráľovská rodina tieto vyjadrenia zásadne nekomentuje, nie je celkom jasné, ako sú zasadené do širšieho kontextu, respektíve či sa skutočne stali tak, ako ich Meghan a princ Harry opísali. Hovorí sa tiež, že nový kráľ Karol III. má v úmysle „zoštíhliť“ kráľovskú rodinu, teda znížiť počet členov, ktorí sú za svoju prácu pre Korunu platení z verejných zdrojov.