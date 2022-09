Michala z Humenného počas lockdownu nakopla múza! Z obrazov robí šaty: Aha na tie kúsky

Michal Goroľ (37) je úspešný výtvarník. Ale nielen to! Svoje pestrofarebné obrazy prenáša na odevy a obuv. Vyrába ich pod vlastnou značkou a úspešne sa predávajú doma i v zahraničí. Vďačí za to lockdownu počas covidovej pandémie.

Michal z Humenného maľuje obrazy už 23 rokov. „Nemám umelecké vzdelanie, okrem základnej umeleckej školy. Učil som sa aj od našich umelcov, predovšetkým Andreja Smoláka. Mám rád pestrofarebné veci,“ vysvetľuje umelec, ktorý pracoval aj v predajni nábytku.

Kým mnohých počas koronakrízy prepadla depresia, on dostal skvostný nápad. „Prvý deň lockdownu som prišiel do práce a predajňa bola zatvorená. Na moje diela som mal dobré ohlasy, napadlo mi, že ich prenesiem na odevy. Zavolal som známemu - krajčírovi, objednal som látku a pustili sme sa do výroby,“ priblížil Michal. Jeho kúsky si kupujú ľudia zo Slovenska, z Európy, ale aj z USA.

Postup pri výrobe

1. Fotografka nafotí obraz.

2. Maľbu vytlačí na látku.

3. Následne sa ušije odev