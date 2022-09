Matovič vie, ako by sa Slovensko mohlo vymaniť z energetickej krízy: Predstavil krajné riešenie

Kúpa podielu v Slovenských elektrárňach (SE) je jednou z krajných možností riešenia energetickej krízy v SR. Uviedol to v relácii TV Markíza Na telo minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) v diskusii s poslancom Národnej rady (NR) SR za SaS Mariánom Viskupičom

"Jedno z riešení je, že sa skúsime dohodnúť so súčasnými akcionármi na tom, že by sme odkúpili podiel v Slovenských elektrárňach. Vieme, že svojho času Dzurinda s Miklošom predali trestuhodne tento podiel, a Fico (Smer-SD) ho pred desiatimi rokmi mohol naspäť odkúpiť. Trestuhodne však nevyužil predkupné právo a dnes všetci ľudia na to doplácajú," povedal Matovič.

Minister financií však nevie, koľko by stálo odkúpenie súkromného podielu v SE. "Na stanovenie ceny sú audítorské spoločnosti, ktoré by podiel oceňovali," povedal. Odkúpenie podielu v SE je podľa neho jedno z riešení, avšak krajné.

Najpravdepodobnejšie riešenie krízy, o ktorom sa uvažuje aj v EÚ, podľa neho je, že by sa obmedzili zisky výrobcov elektriny z atómových zdrojov, lebo cena uránu ako vstupnej suroviny na výrobu elektriny v atómových elektrárňach doposiaľ vzrástla len minimálne.

SE podľa Matoviča v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice vyrábajú jednu megawatthodinu (MWh) za 38 eur, na trhu však jedna MWh stojí 520 eur a dokonca pred týždňom bola na úrovni 1000 eur.