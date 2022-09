Remišová: Zima na Slovensku bude ťažká! Čo s tým chcú spraviť? Ministerka má odpoveď

Zima bude ťažká, a to nielen na Slovensku, ale i v Európskej únii. V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 to povedala vicepremiérka a ministerka Veronika Remišová (Za ľudí).

Remišová tvrdí, že riešenia pre domácnosti i firmy budú, a to či už v podobe energetických šekov, alebo iných opatrení. Konkrétnejšie opatrenia chce nechať na nového ministra hospodárstva. Dosiaľ podľa nej pomohli napríklad rodinám s deťmi, a to prídavkami na deti a daňovým bonusom. Taktiež spomenula zvyšovanie platov pre zamestnancov verejnej správ a rôzne jednorázové dávky. Remišová doplnila, že na riešeniach sa pracuje aj na európskej úrovni.

Predseda strany HLAS-SD a poslanec parlamentu Peter Pellegrini tvrdí, že ľudia sa boja a už v súčasnosti majú problémy. Kritizoval tiež nedostatočnosť doterajších opatrení. Verejné financie sú podľa neho v takom stave, že je možné pomôcť domácnostiam s energiami.

"Menšinová vláda nie je na Slovensku až taká neobvyklá. Beriem to ako príležitosť, aby návrhy v parlamente dostali širší politický konsenzus," uviedla Remišová. Stranu SaS naďalej berie ako spojenca a doplnila, že strana SaS má stále dvere otvorené. Kultúrno-etické otázky by sa podľa nej v aktuálnom období nemali otvárať.

K menám potenciálnych ministrov, ktorí by mali nahradiť ministrov v demisii za SaS, sa nechcela vyjadrovať. Poslanci Za ľudí neplánujú podľa Remišovej zahlasovať za návrh, ktorý by skrátenie volebného obdobia umožnil. Obáva sa, že po každých voľbách by opozícia tlačila na referendum.

Pellegrini označil rozhodnutie odborníkov, ktorí sú ohlásení ako kandidáti na ministrov, vstúpiť do vlády Eduarda Hegera a Igora Matoviča za odvážne, avšak dodal, že bez politickej podpory toho veľa nezmôžu. Najoptimálnejším riešením by podľa predsedu strany Hlas-SD boli predčasné voľby.