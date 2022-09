Gröhling sa bráni obvineniam o krúžkovnom: Matovič klame! Potrebuje na niekoho hodiť vinu

Igor Matovič (OĽaNO) klame o krúžkovnom, tvrdí minister školstva v demisii Branislav Gröhling (SaS).

Minister financií tvrdí, že Gröhling zakázal zamestnancom na ministerstve školstva pracovať na zákone o krúžkovanom, podľa Gröhlinga to ale nie je pravda a predmetný zákon zamestnanci jeho rezortu pripomienkovali a podieľali sa na jeho príprave. Podľa Gröhlinga ale Matovič tieto pripomienky ignoroval a do parlamentu priniesol sfušovaný zákon. Minister školstva v demisii Branislav Gröhling to napísal v statuse na sociálnej sieti, ktorým reagoval na Matovičov status.

Gröhling k statusu pripojil i fotografiu mailu z 8. apríla 2022, v ktorom im rezort financií zaslal zhrnutie ich dovtedajších pripomienok k zákonu i s reakciou na ne. Podľa odchádzajúceho ministra školstva je to dôkaz, že jeho zamestnanci návrh zákona pripomienkovali, ochotne a neraz. Generálni riaditelia ministerstva školstva zodpovedajúci za základné vzdelávanie a šport krúžkovné viackrát pripomienkovali už na začiatku roka.

Gröhling označil zákon za úplne sfušovaný, pretože je v rozpore s ôsmimi ďalšími zákonmi a podvodníkom či nekvalifikovaným ľuďom dáva možnosť obohatiť sa. Štát by povinne vyplatil dotáciu komukoľvek, kto krúžok odučí a v akomkoľvek trvaní, teda krúžok by mohol trvať tri hodiny alebo aj minútu. Zákon tiež neumožňuje odmietnuť poskytovateľov krúžkov, bez ohľadu na to, o koho ide. Podľa ministra školstva v demisii takýto „nedorobok" minister financií pretlačil za podpory fašistov cez parlament aj cez veto prezidentky.