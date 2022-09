Z knihovníčky modelárka mini dedín: Nádhera! Diela Veroniky na materskej idú na dračku

Pracovala ako vedúca knižnice, počas materskej však začala vytvárať čarokrásne modely. Malé dedinky v podaní Veroniky Bratovej (32) z Piešťan si podmanili ľudí natoľko, že na svoju miniatúru ochotne čakajú aj pol roka.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Mamina dvoch detí má totiž toľko objednávok, že nestíha zmenšeniny vyrábať...

Po skončení vysokej školy robila vedúcu v knižnici, no keď ostala na materskej dovolenke, hľadala ako kreatívne využiť čas. Začala s obrazmi z kamienkov, no potom naďabila na malinké drevené domčeky. „Asi rok som drevo, ktoré som si na výrobu týchto domčekov kúpila, obchádzala, lebo som nemala čas. Keď som konečne vyrobila prvé domčeky, pochválila som sa nimi na sociálnych sieťach a ľudia ma zahrnuli správami, že by také chceli. Postupne som teda začala robiť jeden za druhým,“ zaspomínala na začiatky.

„Záujem o ne je obrovský a bohužiaľ takmer denne musím ľuďom písať, že viac toho už vyrobiť nezvládnem,“ dodala. „Domčeky sú z dreva. Okrem neho využívam sušené či umelé kvety, kovové ozdôbky, korálky, klince a iné. Ani neviem, koľko mi zaberie výroba jednej 45 centimetrovej dedinky,“ uzavrela s tým, že ich predáva v cenovom rozpätí od 12 do 145 eur. Čas na svoje hobby má aj vďaka podpore svojho milovaného muža.