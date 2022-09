Koalícia má problém s nástupcom Gröhlinga, premiér: Školstvo povediem ja! Drsná kritika

Začína sa to rysovať. Premiér Eduard Heger (46) v sobotu oznámil, že prezidentke Zuzane Čaputovej (49) odovzdal návrhy na vymenovanie troch nových ministrov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Trojkoalícia sa však zrejme nevie dohodnúť na mene šéfa školstva. Rezort preto pod seba chce dočasne prebrať práve premiér Heger. V rukách to najbližšie dni bude mať hlava štátu, ktorá by ministrov mala vymenovať. Kto sú horúci kandidáti?

Mali na to dva mesiace od vyhlásenia ultimáta, no jedno meno stále nevybrali. Koaličná trojka sa už niekoľko dní zaoberá tým, kto povedie rezorty po odídencoch zo SaS. Heger po piatkovom stretnutí lídrov vyhlásil, že prezidentke Čaputovej odovzdal zoznam troch kandidátov. Vládu by tak mali doplniť na diplomacii veľvyslanec Rastislav Káčer a na hospodárstve odborník na energetiku Karel Hirman.

V prípade Ministerstva spravodlivosti sa špekulovalo o dvoch nominantoch a to šéfovi advokátskej komory Viliamovi Karasovi či bývalom proreformnom sudcovi Ľudovítovi Bradáčovi. Heger v sobotu nepotvrdil, že ide reálne o týchto ľudí. S obsadením jedného rezortu však majú v koalícii problém. Doteraz nie je jasné, kto by mohol nastúpiť na uvoľnený post v školstve.

„Prezidentke som odovzdal tri mená, pri rezorte školstva som ju požiadal, aby zatiaľ poverila riadením rezortu mňa, kým dáme meno, s ktorým budeme všetci spokojní,“ uviedol premiér v Sobotných dialógoch. Ku konkrétnym menám budúcich ministrov, ktorí by mali nahradiť odídených ministrov za SaS, sa nechcel vyjadriť. Cieľom však je, aby boli všetky štyri nominácie odborníci. Šéf OĽaNO Igor Matovič tvrdí, že majú viacero zaujímavých kandidátov na školstvo. „Nechceme urobiť pri výbere zbytočne unáhlené rozhodnutie. Každý z kandidátov je nezávislý fachman v obore,“ napísal Matovič.