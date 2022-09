Rast cien energií sa dotkne aj vysokoškolákov na strednom Slovensku: Za internát si priplatia

Pre rast cien energií si študenti Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) za ubytovanie v internátoch priplatia. TASR to potvrdila hovorkyňa TUZVO Ľubica Benková. Pripomenula, že zvýšenie je v rozpätí od desiatich do 15 percent oproti cenám platným do augusta tohto roka.

Rozhodnutie prijalo vedenie univerzity na základe posúdenia finančných nákladov za prvý polrok tohto roka. Podľa hovorkyne to bolo aj na základe predpokladaného vývoja cien energií. Dodala, že ceny ubytovacích služieb pre študentov vo vysokoškolských internátoch sú vyššie od 1. septembra tohto roka. Ako doplnila, súčasne platné ceny sú v šiestich úrovniach podľa typu a štandardu ubytovania. Lôžko v izbe pre troch je v najnižšej cene, a to 48 eur mesačne. Miesto pre študenta v izbe pre dvoch s kuchynkou je v najvyššej cene, čo je 83 eur mesačne. Podľa Benkovej je kapacita zvolenských študentských domovov pre denných študentov 1278 postelí. "V akademickom roku 2021/2022 bolo evidovaných 950 žiadostí o lôžko," podotkla s tým, že univerzita má dva domovy. "Súčasná kapacita internátov TUZVO s rezervou pokrýva záujem vysokoškolských študentov o ubytovanie," ukončila.