Európska prokuratúra vyšetruje na území SR desiatky prípadov: Týkajú sa zneužitia zdrojov EÚ

Európska prokuratúra (EPPO) vyšetruje na území Slovenska viac ako 50 prípadov súvisiacich s trestnými činmi patriacimi do jej pôsobnosti s odhadovanou škodou vysoko presahujúcou 100 miliónov eur. Pre TASR to uviedol európsky prokurátor zastupujúci SR Juraj Novocký.

"Medzi najčastejšie sa vyskytujúce trestné činy patria prípady neoprávneného získania alebo použitia prostriedkov pochádzajúcich zo zdrojov EÚ, najmä v oblasti poľnohospodárstva či sociálnej pomoci," podotkol s tým, že početne menej časté sú prípady podvodov s daňou z pridanej hodnoty alebo colné podvody, ktoré však majú o to vyššiu spôsobenú škodu.

"Za uplynulý rok EPPO zaznamenala a následne aj začala trestné stíhanie viacerých závažných prípadov cezhraničných podvodov s DPH, na ktorých sa podieľajú aj slovenskí občania alebo obchodné spoločnosti so sídlom na území SR," doplnil Novocký. Práve takýmto prípadom je podľa jeho slov venovaná osobitná pozornosť, keďže ide o často sofistikované trestné činy páchané organizovanými skupinami páchateľov.

Spoluprácu s národnými orgánmi (prokuratúrou, políciou, Národnou kriminálnou agentúrou a Kriminálnym úradom finančnej správy) považuje za primeranú. "Hoci určite by sa našli nedostatky, ktoré je potrebné vyriešiť. Jedným z nich je nepochybne personálne poddimenzovanie príslušných špecializovaných útvarov a niekedy aj nedostatočná odborná úroveň niektorých vyšetrovateľov," dodal.

Tento problém podľa Novockého existuje vo viacerých členských štátoch EÚ. "Aj preto hlavná európska prokurátorka Laura Codruta Kövesiová navrhla vytvorenie špecializovaných jednotiek polície, ktoré by vykonávali vyšetrovanie výhradne v prípadoch trestných vecí patriacich do pôsobnosti EPPO. "Takýto postup by umožnil efektívnejšie a najmä rýchlejšie vyšetrovanie vrátane zistenia a usvedčenia páchateľov trestnej činnosti a náhrady spôsobenej škody či konfiškácie príjmu z trestnej činnosti," doplnil.

Hlavnou úlohou Európskej prokuratúry, ktorá funguje od júna 2021, je bojovať proti podvodom týkajúcim sa finančných prostriedkov EÚ. Za určitých podmienok môže vyšetrovať aj cezhraničné podvody v oblasti DPH a tiež colné delikty. EPPO sídli v Luxemburgu. Slovensko zastupuje vo funkcii európskeho prokurátora Juraj Novocký. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí šesť delegovaných európskych prokurátorov.