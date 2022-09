Historický moment: Do 3. bloku zvážajú jadrové palivo! Ako Mochovce zmenia ceny elektriny?

Významný okamih pre krajinu. Po nekonečných desaťročiach budovania tretieho bloku atómovej elektrárne v Mochovciach začali do nej zvážať prvé jadrové palivové kazety.

V najbližších dňoch tam poputuje 349 palivových tyčí, neskôr prebehne tlaková skúška a o mesiac prvá jadrová reakcia. Spustenie miliardovej investície znamená, že Slovensko sa stáva sebestačné vo výrobe elektriny. Aký to bude mať vplyv na koncové ceny pre obyvateľov?

Na nočnom zvážaní jadrových palivových tyčí do elektrárne sa zúčastnil aj dosluhujúci minister hospodárstva Richard Sulík. „Plný výkon bude od nového roku a celá elektrina pôjde pre domácnosti v dnešných cenách,“ skonštatoval Sulík. Mesiace sa čakalo na to, kým vydá rozhodnutie Úrad jadrového dozoru, ktorý to prednedávnom odklepol. Vyrovnať sa musel s odvolaním rakúskej organizácie Global 2000, ktorá namietala údajné riziká, vyplývajúce z prevádzky jadrového zariadenia.

Premiér Eduard Heger pripomenul, že Slovensko sa posúva z 52 % podielu na 65 % podiel jadrovej energie na výrobe elektriny. Šéf Slovenských elektrární Branislav Strýček hovorí, že majú zásoby jadrového paliva na viac ako ročnú prevádzku. To doposiaľ brali z ruskej firmy Rosatom, no po rozpútaní vojny na Ukrajine sa Slovensko chce odstrihnúť od týchto dodávok. Elektrárne tak cez tender riešia možné iné dodávky z francúzskeho Framatomu či amerického Westinghousu.

„Vidíme tam nejakú cestu do budúcnosti a riziko, ktoré tu bolo pred šiestimi až siedmimi mesiacmi, už je dnes radikálne nižšie,“ povedal Strýček s tým, že dohoda je možná už na jar. Podľa elektrární ročná produkcia tretieho bloku ušetrí 2,6 milióna ton emisií oxidu uhličitého, teda zhruba toľko, ako keby zo slovenských ciest zmizlo viac ako milión osobných a nákladných áut.