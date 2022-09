V Prešove súťažili najlepší cestári: Takto trénujú na zimné kalamity! Kto sa stal víťazom?

Obyvatelia východného Slovenska nemusia mať obavu o zimnú údržbu ciest! Na takzvanom cestárskom ródeu, na ktorom medzi sebou súperia tí najlepší z celého Slovenska, obsadili prvé tri miesta východniari. Pripravujú sa tak aj na nadchádzajúcu zimu.

Súťaž už šestnástykrát organizovala Slovenská cestná spoločnosť. „Máme tradíciu ako nikde v Európe. Súťaž cestárov som videl v USA a preniesli sme ju aj k nám. Ide o súťaž vodičov zimnej údržby. Zúčastnilo sa na nej 13 šoférov zo všetkých krajov SR aj z Národnej diaľničnej spoločnosti. Chceme spopularizovať prácu chlapov na svojom mieste, ktorí sú veľmi zruční,“ pripomenul predseda združenia cestárov Ján Šedivý.

Dôležitá je trpezlivosť

Súťažiaci dvakrát absolvovali jazdu zručnosti, slalom, cúvanie, jazdu v stiesnenom priestore či prácu s radlicou. „O víťazovi rozhodoval čas a najmenší počet trestných bodov, ktoré sa udeľovali za chyby,“ vysvetlil. Víťazom sa stal Alexander Druga (46) zo Správy ciest v Medzilaborciach.

„Ako cestár pracujem už 26 rokov. Je to veľmi pekná robota. Dáva mi pocit, že robím niečo užitočné. Ak by som si mal vybrať svoje povolanie ešte raz, znova by som si zvolil to isté. Odporúčam ho aj našim mladým prípadným nástupcom. Pri tejto robote je najdôležitejšia obozretnosť a trpezlivosť,“ uzavrel Druga, ktorý sa výkonom nominoval na medzinárodné súťaže v Rakúsku aj Maďarsku.

Na druhom mieste sa umiestnil Milan Hajduk (50) z Rožňavy, reprezentujúci Košický kraj, a tretí bol Peter Harčár (36) zo Správy a údržby ciest Prešovského kraja.