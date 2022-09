Kollár naznačil to, na čo všetci čakajú, prezidentke však už došla trpezlivosť: Ultimátum Hegerovi!

Mená nových ministrov, ktorí nahradia tých z SaS, by mohli ostávajúce strany koalície dohodnúť už v piatok. Naznačil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Uviedol tiež, že zatiaľ je zrejme zhoda na ministrovi hospodárstva SR. Meno však nekonkretizoval. Prezidentka má však premýšľania už dosť!

Prezidentka Zuzana Čaputová informovala, že ak na začiatku budúceho týždňa nedostane od premiéra Eduarda Hegera informáciu o kandidátoch na uvoľnené ministerské posty, rozhodne sa sama, koho z členov vlády riadením týchto rezortov poverí. Hlava štátu to vyhlásila v piatok v Bratislave s tým, že takéto provizórium neprospieva nikomu.

Prezidentka tvrdí, že naďalej nevie, koho premiér na obsadenie uvoľnených ministerstiev po odchode SaS z vlády navrhuje. "Žijeme náročnú dobu a je potrebné, aby tieto rezorty fungovali," vyhlásila.

Ako Heger prezradil novinárom na Rybnom námestí, s prezidentkou bude hovoriť o menách nových ministrov, ktorí nahradia tých z SaS, v piatok podvečer. To či nových ministrov vymenuje do začiatku schôdze Národnej rady (NR) SR, je na nej. Novinárom to povedal piatok na Rybnom námestí.

Mená nominantov stále nekonkretizoval. Verejnosti ich predstaví až po tom, ako sa na nich s Čaputovou dohodnú. Predseda vlády pripomenul, že pokým hlava štátu neprijme demisiu ministrov za SaS a nepoverí alebo nevymenuje nových členov vlády, dovtedy odchádzajúci ministri pracujú na svojich ministerstvách.