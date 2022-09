Strana SaS chystá zmeny! Týkajú sa daňovej politiky: Čo nové navrhujú?

Strana SaS navrhuje zmeny v daňovej politike. Ako na piatkovom brífingu skonštatoval predseda SaS Richard Sulík, vyššie dane sú pre SaS červenou čiarou.

Prijatie vyšších daní strana aj vetovala, čo im aj bolo zohľadnené. „Avšak to neznamená, že nemôže prísť zmena v oblasti daní. Podporujeme neutrálne zmeny v daniach,“ povedal Sulík. Ak sa niekde daň zvýši, inde by sa mala podľa neho znížiť. „Štát svojich občanov žmýka čoraz viac,“ myslí si Sulík. Zároveň doplnil, že štát dokonca niektorých trestá za úspechy. A teda strana SaS napríklad navrhuje zvýšiť daň z liehu, no zároveň chcú, aby sa znížila daň z pridanej hodnoty na gastro služby z 20 % na 10 %.

Ako pokračoval predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič, ide o tzv. daňové dvojičky, ktoré majú potenciál nájsť širokú podporu v parlamente. „Sú rozpočtové neutrálne,“ doplnil Viskupič. Okrem dvojičky daní lieh a gastro navrhujú zrušiť koncesionárske poplatky, pričom zároveň chcú zaviesť daň z rúry. Ďalšou dvojičkou je zníženie registračných poplatkov pri vozidlách a zvýšenie sadzby dane z hazardu. Štvrtým návrhom je zníženie dane z pridanej hodnoty na benzín a naftu na 8 %. Vykryté by to malo byť príjmami z dane z ruskej ropy.

„Celkový dopad na rozpočet týchto návrhov je nulový,“ zopakoval Viskupič. Zároveň skonštatoval, že je zvedavý, ako sa k týmto návrhom postavia bývalí koaliční partneri. Podľa Sulíka je to o tom, že ak „oni“ chcú, aby schvaľovali „ich“ veci, tak to isté čaká aj strana SaS zo strany bývalých koaličných partnerov. A keďže návrhy SaS sú podľa Sulíka v súlade s programovým vyhlásením vlády, nevidí dôvod na neschválenie.