Ministerstvo Hospodárstva predložilo plán: Vodíkový ekosystém má byť reálny už v roku 2030

Do roku 2030 by sa mala ročná výroba vodíka z nízkouhlíkových technológií na Slovensku zvýšiť na 45.000 ton.

Z toho 20.000 ton sa má vyrobiť v elektrolyzéroch napájaných elektrinou z obnoviteľných alebo jadrových zdrojov a 20.000 má pochádzať z odpadu a biomasy. Náklady na realizáciu týchto cieľov by mali dosiahnuť 955 miliónov eur. Vyplýva to z Akčného plánu opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie, ktorý ministerstvo hospodárstva (MH) po niekoľkomesačných odkladoch predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

"Vytvorenie vodíkového ekosystému zásadným spôsobom prispeje k naplneniu klimatických cieľov a k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality SR do roku 2050," pripomenulo MH v predkladacej správe k materiálu. Akčný plán predpokladá, že 30.000 ton zeleného a modrého vodíka (vyrobeného z obnoviteľných zdrojov a z jadrovej energie) má spotrebovať priemysel, 5000 ton bude určených na energetiku a 10.000 ton pre sektor dopravy.

Do roku 2030 by malo na Slovensku jazdiť aj 4000 osobných automobilov na vodík, 260 autobusov, 600 ľahkých úžitkových vozidiel, rovnaký počet ťažkých úžitkových vozidiel, komunálnych vozidiel a pracovných strojov a tiež 12 vlakových súprav s vodíkovým pohonom. Zvyšovať sa postupne bude aj počet čerpacích staníc na vodík. Zo súčasných dvoch by ich malo do roku 2025 pribudnúť ďalších šesť a do roku 2030 by malo byť k dispozícii 25 takýchto zariadení, z toho minimálne dve na podchladený kvapalný vodík.