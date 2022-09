Tvrdé slová Pellegriniho: Matovič terorizuje krajinu a Heger sa len prizerá, pridal sa aj Sulík

Najsilnejším mužom vlády je minister financií a líder OĽANO Igor Matovič a premiér Eduard Heger (OĽANO) sa len prizerá.

V diskusnej relácii televízie Joj Na hrane to vyhlásil líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Rovnako to vidí aj šéf SaS a odchádzajúci minister hospodárstva Richard Sulík. Sulík tiež priblížil, že sa na ministerstve hospodárstva stretol s Karlom Hirmanom, no ako svojho nástupcu ho nevedel potvrdiť.

"Terorizuje krajinu a Eduard Heger sa len na to pozerá a chudák, nevie ani, kde sedí" povedal Pellegrini o Matovičovi. Sulík s ním súhlasí. "Aj keď ma to mrzí ako bývalého člena koalície, áno, je to presne tak," reagoval. Obaja zároveň deklarovali, že žiadne dohody ani prípravy na budúcu spoluprácu medzi nimi neexistujú.

Sulík predpokladá, že SaS bude hľadať pre svoje návrhy podporu v koalícii, keďže koaličné strany zároveň budú chcieť hlasy od SaS. Môže teda podľa neho dôjsť k dohode aj bez Hlasu-SD či Smeru-SD. Okrem vstupu Fínska a Švédska do NATO si vie SaS predstaviť podporu niektorých návrhov. "Myslím si, že viac zákonov nepodporíme," povedal Sulík. Pellegrini odkázal SaS aj vláde, že nebudú pre nich "podržtaška" pri hlasovaní.

To, či bude Hirman definitívne novým ministrom, Sulík nevedel, keďže mu to nepotvrdil. Hirmana pozval na ministerstvo, pretože o ňom počul z médií. Predstavil mu kľúčových ľudí a základné informácie. Pellegrini podotkol, že aj odborník musí mať politické krytie.

Sulík deklaroval, že v politike nekončí. Zároveň si myslí, že odchádzajúci minister zahraničných vecí Ivan Korčok by bol dobrým premiérom. Dal mu návrh angažovať sa v straníckej politike. Nechcel špecifikovať, či mu dal návrh byť predsedom SaS. "Najprv počkám, ako sa Ivan Korčok vyjadrí, potom budem informovať," dodal.

Pellegrini sa pýtal, čo robil celé leto premiér, Matovič i rezort hospodárstva. "Celý národ a celý priemysel je v totálnej neistote," upozornil. Sulík skonštatoval, že všetko je dohodnuté. "Od januára platia terajšie ceny elektrickej energie pre domácnosti ďalej," povedal s tým, že mierne by mali stúpnuť distribučné náklady. Zároveň pripomenul, že riešenie pomoci pre podniky s elektrinou je vypracované a v parlamente ho SaS podporí, no návrh musí prejsť najprv vládou. Sulík tiež pripustil podporu Pellegriniho návrhu na pomoc domácnostiam 300 eurami mesačne. "Nehovorím, že to nepodporíme, ešte sme sa k tomu nevyjadrili," dodal.