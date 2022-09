Protest starostov a primátorov v Bratislave: Ministrom povedali svoje! Čo ich zráža na kolená?

Majú toho plné zuby! Na proteste v Bratislave sa vo štvrtok zišli starostovia a primátori z celého Slovenska, aby dali vláde jasne najavo, že takéto vyprázdňovanie pokladníc samospráv od štátu už nezvládajú.

Na kolená ich zrážajú nielen opatrenia z protiinflačného balíčka z dielne financmajstra Igora Matoviča (49), ale najmä faktúry za energie. Ako tvrdia, to najhoršie ich ešte len čaká od budúceho roka.

Na stranu samospráv sa postavil aj predseda Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár, ktorého vraj hanba fackuje za to, ako pristupuje štát k mestám a obciam. Premiér Eduard Heger hovorí, že riešením pre samosprávy pri energetickej kríze by mohlo byť spoločné verejné obstarávanie pri ich nákupe. O koľko viac musia nájsť starostovia vo svojich rozpočtoch a čo odkazujú vláde?!





Faktúry sa nám môžu zvýšiť o 10 000 €



Róbert Katuš, starosta obce Kašov

Dva roky nám stoja všetky projekty. Teraz by sme ich už možno aj mohli riešiť, len sa tak predražili, že už nemáme odkiaľ zobrať ten doplatok. Obciam a mestám sa už od polovičky leta zvyšovali náklady za plyn, za elektrinu. U nás tento rok možno iba o 10 %, ale od 1. 1. 2023 už nebudeme regulovaní, čiže cena za megawatt bude niekde od 60 až po 1 000 €, a my ani nevieme koľko.

No ako máte urobiť rozpočet, keď neviete, koľko budete platiť za elektrinu? Čiže keď teraz platíme 3 000 - 4 000 € za všetky budovy, verejné osvetlenie, tak na budúci rok to môže vyskočiť na 15 až 20-tisíc, a to ešte dnes nevieme. Vláde odkazujeme, aby zrušila tie debilné sankcie, lebo tu pomrieme aj zamrzneme v zime. Keď chceli dávať ten daňový bonus, mali sa nás spýtať, či my to zafinancujeme. V našej obci to spraví za rok a pol 20-tisíc eur, a my máme rozpočet 80-tisíc eur na celý rok.