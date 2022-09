Sú známe prvé prepočty o elektrine na rok 2023: Nedoplatíme sa! Ako vláda zníži tieto ceny?

Prvé údaje sú vonku. Z oficiálnych prepočtov, ktoré ukázal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ministrom na vláde, je zrejmé, že účty za elektrinu budú vyššie.

Na hlave najvyšších predstaviteľov štátu teraz leží úloha, akým spôsobom pomôcť ľuďom, ktorí nebudú schopní zaplatiť možno dvojnásobne vyššie faktúry. Všetky čísla sú pritom zatiaľ orientačné, keďže nie je jasné, aký spôsob účtovania kompetentní zvolia.

Ak ľudia nezačnú šetriť a budú míňať rovnako veľké objemy elektriny ako doteraz, tak sa im elektrina môže predražiť o dvojnásobok. To vychádza z oficiálnych prepočtov štátneho regulátora, ktorý ma na starosti stanovenie cien. Úrad pod vedením Andreja Jurisa pripravil tri verzie nárastu poplatkov. V súčasnosti domácnosť za minutý megawatt dá 190 €. Od nového roka to môže byť od 287 po 387 €. Odchádzajúci minister hospodárstva Richard Sulík však prízvukuje, že v tabuľke sú niektoré položky nadhodnotené. V jeho výpočtoch by cena jedného megawattu stála okolo 216 €.

V tomto prípade však treba sledovať, koľko domácnosť minie elektriny. Sulík totiž vychádza z prepočtov, ktoré hovoria, že rodina či jednotlivec sa dostane na 85 % svojej bežnej spotreby z predchádzajúcich rokov. Tabuľka ÚRSO ráta s tým, že odberatelia šetriť nebudú a minú rovnaké množstvo elektriny ako doteraz. V tom prípade by mali 85 % zlacneného odberu a 15 % za oveľa vyššie ceny. Štát však chce aj pre problémy na energetickom trhu motivovať ľudí, aby šetrili. „Kto bude tvrdiť, že na budúci rok zabezpečí ľubovoľné množstvá energií za stabilné ceny, klame,“ povedal Sulík.