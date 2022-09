Šokujúce slová prezidenta Slovenskej leteckej federácie o havárii olympionika Žideka: Vo vzduchu nemal čo robiť!

Šokujúce zistenia! Podľa prezidenta Slovenskej leteckej federácie a hlavného letového inšpektora Mariána Sluka olympijský medailista Radoslav Židek (40), ktorý v utorok večer havaroval s ultraľahkým lietadlom v Petroviciach (okr. Bytča), nemal oprávnenie na let na takomto lietadle.

Ba čo viac, stroj ani nemal byť vo vzduchu, pretože nie je registrovaný. Stav športovca, ktorý utrpel popáleniny na 30 % tela, zatiaľ zostáva nezmenený. Každé ultraľahké lietadlo musí byť registrované v Slovenskej leteckej federácii a musí mu byť pridelená značka. Stroj, s ktorým sa Židek zrútil, však registrovaný nebol.

„Na tomto lietadle neboli urobené ani letové skúšky, ani nebolo zaregistrované, ja neviem, čo to bolo za lietadlo. Vedeli by sme o tom. Oni musia požiadať o zaevidovanie lietadla, pridelenie poznávacej značky a v súvislosti so zaevidovaním sú nastavené procesy, musia sa robiť letové skúšky, treba skontrolovať technický stav lietadla a podobne. To všetko ide cez nás. O tomto lietadle nič nevieme,“ vysvetľuje Marián Sluk, prezident Slovenskej leteckej federácie a hlavný letový inšpektor.

Bez poistenia

Strieborný olympionik Židek nielenže vzlietol na lietadle, ktoré nemalo vo vzduchu čo robiť, ale podľa Sluka naň športovec nemal ani preukaz. „Keď je u nás lietadlo zaevidované, musí mať nami vydaný preukaz spôsobilosti. On ho nemal, mal vydaný preukaz spôsobilosti Leteckým úradom a ten na takéto malé lietadlá preukaz nevydáva, to len my sme poverení,“ dodáva Sluk s tým, že stroj tak nebol ani poistený. „Najskôr by musel byť registrovaný a potom by sa museli dať poisťovni poznávacia značka a typ lietadla. Tá by ho potom poistila povinným zmluvným poistením, alebo aj havarijným poistením. On nemal u nás vydaný preukaz spôsobilosti a lietadlo nebolo u nás evidované,“ vysvetľuje.