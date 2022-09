Samoobslužný domček pri Lieskovci: To ste ešte nevideli! Obchod, v ktorom nikto nepredáva

Osviežiť sa, či zahnať hlad v obchode bez personálu? Dá sa to! Za dedinkou Lieskovec (okr. Zvolen) funguje už vyše mesiaca samoobslužný domček, ktorý slúži na nákup úplne základných potravín.

Keď ľudia na výletoch a potulkách na bicykli vysmädnú, alebo sú hladní a do najbližšieho obchodu či krčmičky majú ďaleko, môžu sa tam občerstviť. Za to, čo si zoberú, zaplatia do pokladničky.

Využiť drevený domček ako samoobslužný obchodík vymyslela riaditeľka Poľnohospodárskeho družstva Lieskovec Martina Luptáková, ktorá sa inšpirovala v zahraničí. „Chodia okolo najmä cyklisti, ktorí sa nemajú kde občerstviť. Takto by sme domček využili v oveľa väčšej miere, nielen počas našich akcií,“ vysvetlila riaditeľka, nad ktorej nápadom ostatní zamestnanci družstva len krútili hlavami, no súhlasili.

Nechávajú prepitné



Do dreveného domčeka umiestnili chladničku s mrazničkou na nápoje, chrumky, tyčinky či nanuky, zošit a kovovú pokladničku. Na stenu pripevnili cenník jednotlivých nápojov a potravín. „Funguje to tak, že nakupujúci si vyberie z ponuky, na čo má chuť. V cenníku zistí, koľko vybraný tovar stojí. Zapíše to do zošita, do pokladničky vhodí príslušnú sumu a vezme si vybraný a zaplatený tovar,“ opísala postup samoobslužného nákupu Luptáková s tým, že obchodík funguje denne od 7.30 do 19.30 hod.

„Navštívi ho okolo desať zákazníkov, cez víkend je ich viac. Zaznamenali sme len pozitívne ohlasy. Ľudia dajú do pokladničky aj viac peňazí, ako by mali. Skôr nám nechajú prepitné. Zákazníci sú veľmi slušní, je to asi poďakovanie nám, že sme k nim mali dôveru,“ hovorí Luptáková. Obchodík zatiaľ funguje na skúšku najmä v letnom období. Ak sa osvedčí, budúci rok by pridali aj výrobky priamo z družstva.