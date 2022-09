Divoký predvolebný guláš v meste Sliač: Muž primátorky ovalený vedrom! Podá trestné oznámenie?

Spŕška vulgarizmov a nechutný predvolebný incident na spoločenskom podujatí v Sliači. Uplynulú sobotu v kúpeľnom mestečku neďaleko Zvolena žili súťažou vo varení guláša, ktorá sa skončila rozbitým nosom manžela súčasnej primátorky Ľubice Balgovej (50), návštevou nemocnice a trestným oznámením.

Prvá žena Sliača hovorí, že útočník Radoslav M. (71) udrel jej muža vedrom s vodou do hlavy, poranil mu nos a zničil mobilný telefón za viac ako tisíc eur. Dôchodca však oponuje, že manžela primátorky chcel iba obliať vodou, lebo mu vulgárne nadával, a na vedre sa pri tom uvoľnila rúčka.

Ľubica Balgová hovorí, že Radoslav na ňu pravidelne útočí, zavádza a oplzlo hovorí o nej na sociálnej sieti. Svárom mal byť prednosta mestského úradu či ruská stíhačka, ktorú inštalovali pri železničnej stanici. „Manžel je pokojný človek, ale myslím si, že každý muž, keď niekto vulgárne nadáva na jeho manželku, partnerku či mamu, sa rozčúli.

V sobotu bola súťaž vo varení guláša. Rado varil guláš v súťažnom družstve a môj manžel varil primátorský guláš, ktorý je nesúťažný. Ja som musela na chvíľu odísť odtiaľ preč. Následne som volala s jednou kolegyňou, a tá mi hovorí: ‚Počkaj, tvoj muž je celý mokrý a tečie mu krv z nosa.‘ Tak mi ho dala k telefónu,“ hovorí primátorka s tým, že manžela čakala doma.

Trestné oznámenie

Ako primátorka povedala, keď manžel prišiel, tiekla mu krv z nosa, mal povrchový škrabanec a pokazený drahý mobil, lebo ho nemal vodotesný. „Vylíčil mi to tak, že pri cisterne boli traja a on umýval kotol. Potom, že tam prišiel pán M. (priezvisko máme v redakcii, pozn. red.) a začal do nich rýpať a slovne útočil. Ja neviem, či mu manžel povedal škaredé slovo, ja som tam nebola, a on vtedy povedal, že uvidíš. Zahnal sa plným vedrom, zavadil pri tom o toho jedného pána, a tak mužovi netrafil hlavu, ale trafil líce a nos. So zranením sme išli na pohotovosť a je podané aj trestné oznámenie,“ dodala primátorka.