Obavy o Luciu Ďuriš Nicholsonovú: Do europarlamentu prišla politička o barlách!

Lucia Ďuriš Nicholsonová (45) spolu s rodinkou žije v Belgicku, kam političku v roku 2019 priviedli pracovné povinnosti. V pracovnom i súkromnom živote sa europoslankyni mimoriadne darí, no teraz ju poriadne potrápilo zdravie.

Pracovný deň političky je vždy nabitý mnohými stretnutiami, no tentokrát však kolotoč povinnosti preťalo nečakané zranenie. "Mal to byt taký štandardný pracovný deň s kopcom naplánovaných stretnutí, ktoré som mala viesť ako koordinátorka mojej politickej skupiny vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci. Namiesto toho trčím na pohotovosti so zlomeným prstom na nohe. Tak mi treba. Neviem byt opatrná. Ani v politike, ani v živote," prezradila Nicholsonová na sociálnej sieti.

Zlomenina však političku nezastavila a už o pár hodín zdieľala zábery z chodieb europarlamentu. Do práce teda bude istý čas Nicholsonová chodiť o barlách.