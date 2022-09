Progresívne Slovensko sa obracia na vládu a varuje pred výrokmi Fica: Naliehavá žiadosť

Progresívne Slovensko (PS) žiada premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) o plán na pomoc ľuďom s cenami energií, s ktorým predstúpi pred Národnú radu SR.

„Išlo by de facto o programové vyhlásenie novej menšinovej vlády. Občania potrebujú počuť, či budú mať v zime čím kúriť, a ak áno, či im potom vôbec zostane na jedlo a lieky. Do možno najťažšej krízy za posledné roky vstupujeme s najslabšou vládou, akú Slovensko pamätá," povedal na tlačovom brífingu po rokovaní Predsedníctva PS predseda hnutia a podpredseda EP Michal Šimečka.

Program by mal podľa PS obsahovať aj európske riešenie, zastropovanie cien, adresnú kompenzáciu a pomoc firmám a verejným inštitúciám. „Na rokovaní predsedníctva sme prijali dva závery. Po prvé, žiadame premiéra, aby čo najskôr predstavil program na pomoc ľuďom. Druhou požiadavkou je, že ak do konca septembrovej schôdze vláda takýto plán nepredstaví, alebo preň nezíska väčšinu, mal by premiér požiadať o dôveru v parlamente. Boj proti energetickej kríze je momentálne hlavná, ak nie jediná úloha tejto vlády a ak nebude schopná prísť s jasným plánom, je logické a nevyhnutné, aby požiadala parlament o dôveru,” vysvetlil Šimečka.

Konkrétne opatrenia hnutia predstavil podpredseda PS a europoslanec Martin Hojsík. „Z krátkodobého hľadiska musí vláda vypracovať komplexný

plán prípravy na najbližšie zimné obdobie prepájajúci sociálnu oblasť, teda pomoc domácnostiam s cenami energií a bezpečnostné aj klimatické opatrenia. Už dávno mala tiež spustiť informačnú kampaň o možnostiach úspor energie, ísť príkladom a ľudí motivovať. V neposlednom rade, je potrebné presadzovať oddelenie ceny plynu od ceny elektriny. Zlacnenie elektriny na európskych trhoch zníži faktúry za energie aj Slovensku,” vyhlásil Hojsík, ktorý priblížil aj viaceré stredno a dlhodobé riešenia.

Podpredseda PS a poslanec NR SR Tomáš Valášek upozornil na nebezpečné výroky lídra Smeru-SD Roberta Fica a extrémistov. „Počúvame, že za vysoké ceny energií môžu sankcie EÚ na Rusko. To je odtrhnuté od reality. Ceny plynu stúpli, lebo Vladimír Putin priškrtil kohútiky, aby si zvýšil príjem a nazhromaždil devízové rezervy dávno pred začiatkom vojny. Navyše, ak by Západ teraz prestal s vojenskou pomocou, tak tu do pár mesiacov máme totálnu porážku Ukrajiny a možno aj ruské vojská na našej hranici. Museli by sme okamžite zvýšiť naše výdavky na obranu,” uzavrel Valášek.