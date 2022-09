Odchádzajúci minister školstva Gröhling exkluzívne: Prezradil akého nástupcu sa obáva!

Posledný rozhovor vo funkcii. Minister školstva Branislav Gröhling (48) podal spolu so svojimi kolegami z SaS tento týždeň demisiu.

Momentálne čaká na to, kým ho funkcie zbaví prezidentka, dovtedy ešte dokončuje posledné veci v rezorte. V rozhovore s Novým Časom hovorí o tom, aký veľký problém je s chýbajúcimi učiteľmi, čo budú školy robiť s drahými energiami aj o tom, aký plat by mal mať pedagóg na Slovensku.

Bolo nevyhnutné skončiť na poste ministra školstva na začiatku školského roka?

Jednoznačne áno, hoci toto rozhodnutie dlho dozrievalo. Za posledné dva roky sme zažívali malé aj veľké súboje s pánom ministrom Matovičom o obsahových a hodnotových veciach. Bojovali sme proti zatváraniu škôl, boli diskusie ohľadom príspevku na deti, žiadali sme peniaze na zvyšovanie platov zamestnancov v školstve, tam sme zažili niekoľkotýždňové vydieranie učiteľov, aj tak to dopadlo tak, ako sme chceli. Momentálne diskutujeme o Ukrajine, diskutujeme o energiách, o peniazoch na energie, a takto sa nedá vládnuť.

Keď chceme robiť reformy, keď chceme plniť Plán obnovy EÚ, tak musíme byť v nejakom súzvuku a musíme pokračovať všetci spoločne, a toto sa nedá. Toto nie je normálne vládnutie, a preto bolo potrebné povedať dosť. Dali sme nejaký čas na to, aby aj koaliční partneri si uvedomili, čo rozprávame a aby nás brali vážne. Je vidieť, že nás nebrali vážne, a teda bohužiaľ, sme podali všetci demisiu.

Aký bol najväčší problém s ministrom Matovičom?

Nechcem to teraz úplne zosmiešňovať, ale myslím to úplne vážne: ráno vznikne nejaká myšlienka v hlave pána Matoviča, poobede povie, že to ide realizovať, a na druhý deň si vytvorí nejaký návrh. Vôbec nebude počúvať ľudí okolo, odborníkov a povie si, že idem to pretlačiť – ako on hovorí, že bagrom alebo buldozérom – pretlačí to cez Národnú radu, a potom príde na to, že to je naozaj problém.

A takto to bolo pri množstve, množstve rôznych opatrení, kde sme zvádzali malé verbálne súboje, že tie návrhy nie sú dobré a že treba počúvať všetkých ľudí okolo. Takto sa naozaj nedá vládnuť, a to vidíte na krúžkovnom - to bola obrovská téma – a na tom, ako to teraz skončilo. Nevieme takto vládnuť, nevieme takto fungovať.

Čo budú vaše posledné kroky v týchto pár dňoch na ministerstve školstva?

My sme sa snažili pripraviť začiatok školského roku, aby sa otvorili školy, aby sme mali distribuované samotesty na covid, aby sme sa postarali o začleňovanie žiakov v rámci Ukrajiny, aby sme zozbierali dáta - lebo prvé dva týždne sa zbierajú dáta všetkých detí a nastavuje sa celý školský rok.

Druhá vec je, že som sa s kolegami snažil, aby sme dotiahli druhú platbu plánu obnovy, aby nebol nejaký problém. Môžem potvrdiť, že v rámci druhej platby máme hotové všetko, takže na konci tohto roku prídu všetky investície, ktoré mali byť do školstva.