Posun v prípade smrti hasičov Juraja († 35) a Michala († 36): Vážne sa vodič SUV rútil až takto rýchlo?!

Dočkajú sa konečne spravodlivosti? V katastri obce Sása (okr. Zvolen) došlo v júli k tragickej nehode, pri ktorej vyhasli životy hasičov Juraja († 35) a Michala († 36). Do chlapov, ktorí išli na bicykloch, vpálilo luxusné SUV.

Rodiny aj kolegovia stále čakajú, kedy polícia konečne niekoho obviní. Podľa informácií Nového Času by sa tak malo stať v dohľadnom čase, pretože už majú byť hotové potrebné znalecké posudky. Podľa nich mal ísť vodič SUV rýchlosťou takmer 90 km/h!

Rodiny Michala († 36) a Juraja († 35) deň čo deň čakajú, kedy sa vyšetrovanie smutného prípadu posunie ďalej. Svojich milovaných mužov a synov už dávno pochovali, doteraz však nikto nebol obvinený. Polícia argumentovala tým, že čaká na znalecké posudky, podľa našich zistení však už majú byť hotové.

Zdroj blízky vyšetrovaniu tvrdí, že zvolenský podnikateľ Ján (53), ktorý do hasičov na bicykloch narazil luxusným autom, sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a hlavne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povrchu vozovky a svojim schopnostiam. „Na to, aká je to cesta, išiel veľmi rýchlo. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad. A on to nedodržal,“ uviedol na margo nehody.