Tibor získal 7 zlatých medailí na svetovej prehliadke: Neuveríte, s čím bodoval po prírodnej viagre!

Opäť zásah do čierneho! Uznávaný a skúsený včelár Tibor Vargapál (60) z Košíc znovu uspel so svojimi kvalitnými produktmi na svetovom fóre. Hoci je pyšný aj na svoju výnimočnú prírodnú viagru, na prehliadke Apimondia v Istanbule zabodoval inak. Celkovo získal až desať medailí (7 zlatých) za medovinu, kvalitný med a sladké pochúťky.

V Turecku náš včelár prezentoval len tie najkvalitnejšie výrobky a priznal že konkurencia bola opäť veľká. V dosiahnutí úspechu mu to však nebránilo. „Z 10 medailí som získal sedem zlatých, dve strieborné a jednu bronzovú. Išlo najmä o medoviny a kompozície medov a včelích produktov. S medmi sme totiž nemohli veľmi súťažiť, keďže termín uzávierky vzoriek bol pre nás Slovákov priskorý. V máji sme mali medu poskromne,“ prezradil Vargapál, ktorý prvú polovicu tohto roka považuje za veľmi dobrú.

„Repkový a agátový med - to všetko boli nadpriemerné znášky. Potom však nastalo sucho, ktoré poznačilo aj kvantitu. Týka sa to už lipy i medovice. Celkovo je to však lepší rok a čo sa ceny týka, aj napriek navýšeniu vstupov za sklá či dopravu by veľmi vzrásť nemala. Možno o výšku inflácie, čiže takých 10 percent, pokiaľ to niekto nepreženie,“ poznamenal včelár, ktorý má na Zemplíne, Spiši a Gemeri celkovo až okolo 180 včelstiev. V ponuke má najlacnejší repkový med za 6,50 € a najdrahší z jedle stojí 14,90 €. Medovina vyjde zhruba na 8 eur.

Trúdie mlieko o rok

Prírodná viagra, ako sa ľudovo volá trúdie mlieko, ktoré je žiadané najmä medzi mužmi, žiaľ, tohto roku nebude. „Pochádza z nezaviečkovaného trúdieho plodu, ale na jeho zber som v tejto sezóne nemal čas. Koniec jari bol totiž veľmi úspešný z pohľadu medu. Veľa si však sľubujem od špeciálneho školenia, ktoré čoskoro absolvujem. Prednášky s odborníkmi o zbere a správnom použití na zvýšenie mužskej potencie a pohlavnú sviežosť budú určite veľmi zaujímavé,“ uviedol Vargapál.