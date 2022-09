Havária olympionika Radoslava Žideka otriasla celým Slovenskom: Desivé detaily hrozivého nešťastia!

Stáli pri nich všetci svätí! Náš strieborný olympionik Radoslav Židek (40) a jeho kamarát Rudo sa znovu narodili. Z hrozivého pádu lietadla, ku ktorému došlo v utorok podvečer v obci Petrovice (okr. Bytča) a ktoré pilotoval úspešný snoubordista, behá mráz po chrbte.

Medzi prvými bol na mieste nehody starosta obce Anton Pláňavský, ktorý na peklo, ktoré sa mu naskytlo pred očami, tak skoro nezabudne. Čo sa malo stať v osudný okamih a ako je na tom samotný Židek?!

Radoslav Židek bol prvý športovec, ktorý priniesol cenný kov z olympiády v ére samostatnosti. Miloval všetko, čo súviselo s adrenalínom a lietanie patrilo medzi jeho veľké záľuby. Podľa našich informácií lietadlo, do ktorého nasadol ako pilot v utorok popoludní, vlastnil jeho kamarát a podnikateľ Rudo len mesiac. To, že by so strojom nemalo byť niečo v poriadku, nepredpokladali ani v tom najhoršom sne.

A predsa... „Mali veľkú smolu. Stratili výkon a odchádzala im hydraulika. Chceli sa vrátiť. Ak by doleteli ešte 300 - 400 metrov, tak pristanú na lúke,“ hovorí starosta obce Petrovice Anton Pláňavský, ktorý bol na mieste nešťastia ešte pred príchodom hasičov. Podľa jeho slov Židek terén veľmi dobre poznal, neďaleko lúky, odkiaľ vzlietal, bývajú totiž jeho rodičia.