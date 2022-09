Mazák ako nový minister spravodlivosti? Šéf súdnej rady reaguje: Iba za určitých podmienok!

Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák žiadnu ponuku na post ministra spravodlivosti SR zatiaľ nedostal. Ak by prišla, považoval by to za výzvu, prijal by ju však len v prípade splnenia podmienok, za ktorých by bol ochotný do tejto misie ísť. Povedal to médiám počas stredajšieho rokovania vlády.

"Žiadnu ponuku som nedostal a či sa o mne uvažuje, to sa musíte pýtať tých, ktorí sú kompetentní takúto ponuku dať," uviedol. "Ak by ma oslovili, nepovažoval by som to za zaujímavú ponuku, ale výzvu pomôcť krajine," povedal. Zdôraznil zároveň, že by takúto výzvu prijal jedine, ak by boli splnené jeho podmienky, ktoré by zaručovali, že môže svoju prácu odviesť čo najlepšie.

"Hlavným limitom v tomto prípade je možnosť implementácie súdnej mapy a reformy súdnictva," skonštatoval. Poukázal pritom na to, že ak sa SR zaviazala v pláne obnovy k niektorým krokom a aj ich schválila, nemalo by byť spochybňované ich uvedenie do praxe.

Na Mazáka, ktorý na stredajšie rokovanie vlády prišiel v súvislosti s personálnymi návrhmi na slovenských sudcov do európskych justičných orgánov, sa pýtali aj Ondreja Dostála, štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorý rezort zastupuje na stredajšom rokovaní vlády. Dostál odmietol špekulovať o nástupcoch Márie Kolíkovej (SaS), ktorá je ministerkou v demisii, odkázal na rozhodovanie strán v koalícii. Uviedol tiež, že ako politický nominant je uzrozumený s tým, že zo svojej funkcie štátneho tajomníka odíde.

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková podala v pondelok (5. 9.) s ďalšími ministrami za SaS demisiu ako reakciu na nesplnenie podmienky odchodu ministra financií SR Igora Matoviča (OĽANO) z vlády. Jeho zotrvanie označili liberáli za neprijateľné pre normálne fungovanie exekutívy a riadenie štátu.