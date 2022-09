Ranná špička skúša trpezlivosť vodičov: V hlavnom meste vás čakajú samé kolóny!

Doprava sa v stredu ráno v Bratislave na niektorých miestach komplikuje. Na cestách v hlavnom meste sú hlásené nehody i kolóny. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 na Prístavnom moste v smere z Petržalky, kde sa v ľavom pruhu zrazili dve autá a tretie stojí v odstavnom pruhu. Nehoda sa stala aj na križovatke Krížna/Legionárska, kde je na električkovej trati zrazený chodec. Premávka je však plynulá. S krátkym zdržaním treba počítať aj v súvislosti s nehodou na Račianskom mýte smerom zo Šancovej ulice.

Približne 25 minút si vodiči postoja na D1 od Zlatých Pieskov smerom na Prístavný most a do Petržalky. Rovnaké zdržania hlásia vodiči aj na Račianskej ulici smerom do centra. So zdržaním do 15 minút treba počítať na diaľnici D2 od Stupavy cez Lamač do Bratislavy. Kolóna je hlásená aj na Rybničnej a Roľníckej ulici vo Vajnoroch smerom do Bratislavy. Vodiči si tiež postoja na hlavných ťahoch v Dúbravke smerom do centra mesta.