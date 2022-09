Nový Čas prepočítal, ako môžu vyzerať účty budúci rok: Koľko dáte za elektrinu?! Analytik reaguje

Cena elektriny rastie na trhu do závratných výšok. Vlády na celom svete prichádzajú s opatreniami na šetrenie energiou a rozmýšľajú, ako pomôcť obyvateľstvu s vysokými faktúrami.

Slovensko zamestnávala celé leto vládna kríza a ministra hospodárstva máme v demisii. Na stole je však viacero riešení, ktoré majú za úlohu zastropovanie príliš veľkých cien. Nový Čas prepočítal, ako by mohli vyzerať ceny elektriny na budúci rok.

Sulík prišiel pred novinárov s tabuľkou s predpokladanými cenami elektriny. Tie by mali platiť, ak sa podarí dotiahnuť prerozdelenie zlacnenej elektriny od Slovenských elektrární. Tvrdí, že cena základnej, takzvanej silovej elektriny, by mala byť rovnaká, ako je v tomto roku, to znamená 61 eur za megawatthodinu. Pokúsil sa tiež o odhad celkovej ceny, ktorá okrem silovej elektriny zahŕňa aj ďalšie poplatky. Tie však ešte väčšinou nie sú známe. Podľa Sulíka by teda celková cena mala medziročne dokonca mierne klesnúť.

Minister práce Milan Krajniak však jeho výpočty spochybnil. „Podľa tabuľky má byť elektrina pre domácnosti v roku 2023 vrátane poplatkov a DPH na úrovni 178,47 eura. Len k tomu dopísali, že ešte treba dopočítať TSS, v roku 2022 sa za to účtovalo 6,30 eura. Tak som išiel na vláde za pánom Jurisom, šéfom URSO, nominantom SaS, koľko vychádza aktuálne na rok TSS jemu. Povedal mi, že 6-krát viac. Čiže 37,80 eura. Pripočítajme k 178,47 a máme 216,27 eura,“ ráta Krajniak. Okrem toho vraj bude dvojnásobný aj poplatok za distribúciu, čiže jeho suma vychádza 265,70 € za MWh.

Výpočty Nového Času ukazujú, že ceny elektriny na budúci rok sa môžu pre niektoré domácnosti znížiť. Má to však dve podmienky. Prvá je, že ušetríte 15 % zo spotreby, ktorú ste minuli v roku 2020. Druhá závisí od štátu - či dokáže udržať poplatky, ktoré súvisia s prenosom elektriny na úrovniach tohto roka. V tom prípade sa ceny mierne znížia. Ak budete míňať rovnako ako doteraz, tak budete platiť približne dvojnásobok mesačne.