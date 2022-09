Horor pri Tesárskych Mlyňanoch: Exmanžel upálil Janu († 41) počas jazdy! Z podrobností ide hrôza

Na prvý pohľad tragická nehoda skončila v rukách vyšetrovateľov NAKA! V pondelok popoludní pri Tesárskych Mlyňanoch (okr. Zlaté Moravce) horelo pri ceste auto. Jeho vodič Štefan (47) skončil s ťažkými popáleninami v nemocnici.

Jeho spolujazdkyňa a exmanželka Jana († 41), bohužiaľ, zraneniam podľahla. Podľa našich informácií mala doslova zhorieť zaživa, pretože Štefan ju mal v aute poliať horľavinou a zapáliť. Policajti údajne našli jeho list na rozlúčku.

Prípad z Tesárskych Mlynian doslova budí hrôzu. Spočiatku sa zdalo, že ide o autonehodu s tragickým koncom... „Dnes (v pondelok, pozn. red.) neskoro popoludní letela trenčianska posádka leteckých záchranárov k dopravnej nehode, ktorá sa stala vedľa cesty R1 pri Tesárskych Mlyňanoch. Po tom, čo osobné vozidlo zišlo mimo vozovky a začalo horieť, utrpela jedna osoba zranenia, ktoré boli, žiaľ, nezlučiteľné so životom a ani rýchly zásah záchranárov jej už nedokázal pomôcť. Posádka leteckých záchranárov si po pristátí v blízkosti nehody prevzala od prítomných záchranárov do svojej starostlivosti 47-ročného muža, ktorý utrpel popáleniny v rozsahu 40 percent povrchu tela. Po stabilizovaní základných životných funkcií a doplnení liečby bol uvedený do umelého spánku, preložený na palubu a šetrne vrtuľníkom transportovaný do UN Bratislava-Ružinov,“ informovali leteckí záchranári na sociálnej sieti.

Muž bol po príchode hasičov mimo vozidla. Hovorkyňa záchranárov Alena Krčová dodala, že utrpel ťažké popáleniny a vzhľadom na jeho vážny zdravotný stav ho museli uviesť do umelého spánku a do nemocnice transportovať v kritickom stave. Z tejto na prvý pohľad smutnej autonehody sa však zakrátko vykľulo niečo iné.