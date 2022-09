Fico sa pustil do Sulíka s Matovičom, neušetril ani Čaputovú: Blázon aj priateľka s výhodami!

Vládna koalícia dostala krajinu do ústavnej krízy. Minister hospodárstva v demisii Richard Sulík (SaS) ušiel pred zodpovednosťou, lebo vie, čo sa bude diať v energetike. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico.

Poukazuje na Sulíkove vyjadrenia o tom, že si želá zotrvanie všetkých svojich nominantov na postoch v Národnej rade (NR) SR či štátnych podnikoch, a súčasne tvrdí, že je v opozícii. "Pýtam sa, čo je to za vládnu krízu. On sa naozaj bude správať ako priateľka s výhodami. On bude akože v opozícii, bude podporovať všetky vládne návrhy a popritom bude mať ešte aj výhody, ktoré by normálne mal ako vládna strana," skonštatoval Fico. Utvrdzuje ho to v tom, že Sulík neušiel pred ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO), ale pred zodpovednosťou za energetickú krízu.

Predsedovia parlamentných výborov za SaS by mali podľa lídra Smeru-SD odstúpiť so svojich postov. "Ak to myslia s opozíciou vážne musia odstúpiť sami," poznamenal. V prípade, že by bol v NR SR návrh na odvolanie predsedov výbor za SaS, pravdepodobne ho Smer podporí, dodal.

Matovič je podľa slov Fica blázon, ktorý si zaslúži okamžité odvolanie z funkcie ministra, avšak nebude skákať tak, ako Sulík píska. "Nie sme malé deti, aby sme riešili osobné spory medzi dvoma ministrami. To čo nás má ten Sulík za úplných idiotov, keď si myslí, že my mu odvoláme Matoviča a on sa vráti naspäť do vlády?" podotkol Fico. Dodal, že sa v tomto budú riadiť vlastným rozumom, a Matovič je ich jasný cieľ. Ak by Sulík podporil ústavný zákon o predčasných voľbách, dohodol sa ich dátume, tak by Smer odvolanie Matoviča podporil.

Fico zároveň ponúkol ostatnej opozícii, aby na Slovensku zorganizovali 19. septembra protivládne zhromaždenie. Smer podľa neho nechce stranícky míting, je však pripravený dať na zhromaždenie peniaze a svoje štruktúry. Je tiež ochotný komunikovať aj s nepolitickými štruktúrami, ako je Združenie miest a obcí Slovenska, zamestnávatelia či odbory, aby sa na proteste zúčastnili.

Fico znova skritizoval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú za to, že zmarila referendum o predčasných voľbách a je v týchto dňoch na pracovnej ceste v zahraničí.