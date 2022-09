Kollár o ministerských postoch aj energetickej kríze: Avizuje tvrdé kroky! Čo môžeme očakávať?

Voľné ministerské posty po odchode SaS by mali obsadiť odborníci, na rezort hospodárstva musí ísť krízový manažér. Myslí si to predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár. V koalícii sa podľa jeho slov dohodli, že do funkcií nepôjdu poslanci ani straníci.

Dohoda na konkrétnych menách podľa neho ešte neexistuje. Zopakoval, že ak menšinová vláda nebude vedieť prijímať zákony, treba ísť do predčasných volieb. Dať v parlamente hlasovať o dôvere vláde označil za nezmysel. Predstavitelia Sme rodina budú v utorok rokovať s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom financií Igorom Matovičom (obaja OĽANO) o cieľoch, ktoré sú podmienkou ich podpory menšinovej vlády. Majú sa týkať prijatia exekučnej amnestie a podpory cestovného ruchu, prípadne reštaurácií, ktorých fungovanie ohrozuje po pandémii aj energetická kríza. "Hlavne sa musí vyriešiť elektrická energia a plyn od 1. januára 2023," zdôraznil. Očakáva zhodu. "Ak ľudí masívne štát nepodporí, tak to nezvládnu," poznamenal. Avizuje tvrdé kroky. Môže ísť podľa neho napríklad o blokovanie vývozu elektrickej energie, zastropovanie cien či vyhlásenie stavu energetickej núdze. Kto zasadne na stoličku ministra školstva? Horúci kandidát prelomil mlčanie, Gröhling neskrýva obavy Niektoré skupiny obyvateľstva budú podľa Kollára potrebovať energetické šeky. Dávať by sa podľa neho mali len sociálnym skupinám ohrozeným energetickou chudobou. Kollár pripomenul, že Sme rodina rozkol vo vláde a vznik menšinového kabinetu nezapríčinilo. Skonštatoval, že pri každom zákone bude potrebné uchádzať sa o hlasy opozície. "Nerád by som bol vo vláde, ktorá by bola na špagáte od ĽSNS alebo Republiky," podotkol. V prípade blokovania parlamentu či obštrukcií nemá podľa neho zmysel "len kúriť a svietiť 20 mesiacov", vtedy treba predčasné voľby. Na otázku o postoji Sme rodina k prípadnému odvolávaniu Matoviča v parlamente poukázal, že hnutie je naďalej v koalícii a nemôže hlasovať za odvolanie akéhokoľvek ministra aktuálnej vlády.