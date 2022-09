Kto zasadne na stoličku ministra školstva? Horúci kandidát prelomil mlčanie, Gröhling neskrýva obavy

Kto bude ministrom školstva závisí podľa poslanca Národnej rady SR Richarda Vašečku (OĽaNO) od premiéra Hegera, a tiež od vedenia hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Kresťanskej únie.

Potvrdil, že o ňom hovorili ako o potenciálnom ministrovi školstva, no je možné, že na pozície nových ministrov budú nominovaní odborníci, nie politici. Vašečka je s takýmto riešením stotožnený a po tejto funkcii netúži, hoci tvrdí, že je pripravený ujať sa jej. Vašečka to povedal pre portál Aktuality.sk.

Vašečka tvrdí, že ku konfesionalizácii školstva by nedošlo, jeho cieľom by bolo, aby mali všetky deti rovnaké podmienky, a to bez ohľadu na to, či navštevujú verejnú, súkromnú alebo cirkevnú školu. Vyššiu ambíciu nemá. Sexuálnu výchovu považuje za dôležitú, no nezavádzal by ju ako samostatný predmet, skôr by jej obsah rozdelil medzi jestvujúce premety. Za kľúčový považuje stále súhlas rodičov s tým, čoho sa ich dieťa bude zúčastňovať. Neštandardné formy sexuálnej výchovy podľa neho odmieta väčšina rodičov a nepovažuje za vhodné zachádzať do akéhokoľvek extrému.

V prípade, ak by sa stal ministrom školstva, za kľúčové považuje doriešenie akútnych vecí, ako sú energie či vojnová kríza na Ukrajine. Pripustil, že sú učitelia a školy, ktoré naplno nerozvíjajú potenciál detí. Myslí si, že by bolo vhodné podporovať a prezentovať tie školy, ktoré potenciál rozvíjajú, sú inovatívne a pestujú dobé vzťahy s rodičmi i s komunitou. Ku školám, ktoré takto nefungujú, je podľa Vašečku potrebné vyslať signál, že sa takýmto smerom treba uberať a podporovať ich v tom.