Slovensko má menšinovú vládu: Ako dlho vydrží 70 poslancov?! Drsné slová exministra a možné scenáre

Majú to za sebou. Súčasná vládna zostava vznikla presne 1. apríla 2021 a v rovnakej podobe dokázala fungovať len rok a päť mesiacov. V pondelok podali demisiu traja ministri za SaS po tom, čo tak minulý týždeň spravil šéf liberálov Richard Sulík (54).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Vláda sa tak oficiálne dostáva do fázy, keď jej možno hovoriť menšinová, keďže v parlamente sa opiera len o 70 poslancov. Na ťahu je teraz premiér Eduard Heger (46), ktorý musí čo najskôr uviesť mená nových ministrov a verejnosti v praxi ukázať, ako chcú v tejto situácii pretláčať zákony.

Sulík podal demisiu ako minister hospodárstva 31. augusta po tom, čo ani po sérii rokovaní nedospeli SaS a OĽaNO k dohode. Nepomohlo ultimátum SaS ani desať požiadaviek Matoviča na to, aby skončil v kresle na financiách. Napokon šéf OĽaNO ostáva s odôvodnením, že má podporu takmer celého poslaneckého klubu. V pondelok vysvetľoval, že po straníckom teambuildingu dal o svojom odstúpení hlasovať v skupine poslancov OĽaNO v aplikácii WhatsApp.

V Rádiu Expres Matovič povedal, že za boli len dva hlasy, drvivá väčšina to odmietla. „Okrem dvoch-troch ľudí, ktorí na tom stretnutí boli, všetci hovorili, že by sme sa žiadnemu ďalšiemu vydieraniu nemali podvoliť,“ skonštatoval Matovič s tým, že ak by tak spravili, tak by OĽaNO „stratilo dušu“ rovnako ako Ukrajina, keby sa podvolila Rusku.



Náhradníci budú vraj odborníci

Traja zostávajúci ministri SaS Ivan Korčok (diplomacia), Mária Kolíková (spravodlivosť) a Branislav Gröhling (školstvo) tak v pondelok popoludní podali svoje demisie. Liberáli tvrdia, že nemôžu ďalej zostať vo vláde, v ktorej je Matovič, ktorého považujú za zdroj rozvratu.