Štátny tajomník na hospodárstve o chystaných opatreniach: 7 najdôležitejších otázok o lacnej elektrine

Zaplatíte dvakrát viac alebo rovnako ako tento rok? Ministerstvo hospodárstva, napriek personálnym otrasom po odchode jeho súčasného vedenia, chystá viacero rozhodnutí, ktoré majú minimalizovať dosah energetickej krízy na ceny energií pre priemysel aj pre domácnosti. O aké opatrenia ide a aký budú mať vplyv na koncové ceny elektriny?

Podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Karola Galeka sa konkrétne v prípade elektriny chystajú dve rozhodnutia. „Jedno bude riešiť, akým spôsobom sa dostane elektrina od Slovenských elektrární k agentovi, teda SPP,“ vysvetľoval Galek. Druhé rozhodnutie bude podľa neho riešiť spôsob, akým bude SPP dodávať elektrinu domácnostiam.

„Zaviedli sme 15 % šetrenie, to znamená, že dávame ľuďom lacnú elektrinu v objeme 85 % spotreby. Na konci dňa sa hýbeme s koncovou cenou kdesi medzi súčasnou cenou a tou, aká bola prezentovaná, teda o 50 % zvýšenou,“ dodáva Galek s tým, že toto by platilo o poplatkoch za elektrinu, pokiaľ by štát nič ďalšie neurobil. Predstavitelia OĽaNO ich zámery spochybňujú. „Pozrel som si tabulečku cien elektriny Sulíka, čo doniesol na vládu, a musím povedať, že je to nezmysel,“ napísal Peter Kremský, o ktorom sa hovorilo aj ako o možnom Sulíkovom nástupcovi.

1. Aká bude garantovaná cena?

Ministerstvo hospodárstva pod vedením odchádzajúceho šéfa Richarda Sulíka už dávnejšie hovorilo o garantovanej cene komodity na úrovni 61 eur za megawatthodinu. Tá sa však môže zvýšiť o ďalšie poplatky, na ktoré už ministerstvo nemá vplyv. „Cena komodity je 61 eur. Túto cenu garantujeme. Všetko ostatné sú regulované poplatky, a to je už na regulačnom úrade, to znamená mimo ministerstva hospodárstva,“ vysvetľuje Galek. Vláda rieši aj všeobecný hospodársky záujem, vtedy by nariadili dodávanie elektriny za určitú cenu.