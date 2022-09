V Poprade otvorili unikátnu školu za 14 miliónov: Študentov čakajú top podmienky, len sa pozrite!

Talentovaným deťom vytvorili skvelé podmienky na výučbu a športový rast! Takmer pred desiatimi rokmi predstavila dvojica úspešných hokejistov Radoslav Suchý a Ľuboš Bartečko veľkolepý plán viacúčelovej športovej haly v Poprade.

Pred rokom celý objekt aj pozemok kúpil Prešovský samosprávny kraj (PSK) a vybudoval tam unikátnu Strednú športovú školu. Odvčera sa v nej učí bezmála dvesto študentov z celého Slovenska.

„Najprv to bola jedna športová trieda na gymnáziu, potom Stredná športová škola s tromi triedami, čo bolo veľmi málo pre také športovo orientované mesto. Začali sa hľadať možnosti rozšírenia športovej školy,“ hovorí o vzniku školy riaditeľ Vladimír Lajčák, veľký športový nadšenec a tréner.

„Boli tri možnosti, no ani jedna nebola dosť dobrá, pričom existovala aj štvrtá, ale tá bola z ríše sci-fi. Osem rokov nedostavaný projekt viac­účelovej športovej haly pri sídlisku Juh v Poprade spĺňal všetky predpoklady na vybudovanie kvalitnej športovej strednej školy. Pre túto myšlienku sa nadchol aj prešovský župan Milan Majerský, ktorý dokázal presvedčiť aj poslancov.

Bude tam aj reprezentácia

Predseda PSK Milan Majerský tiež priznal, že spočiatku skoro nikto neveril v úspešnosť tohto jedinečného projektu. Objekt, ktorý viac ako osem rokov hľadal svoje nové využitie, je dnes športovou školou, ktorá parí na Slovensku k absolútnej špičke. Celé to realizovali z vlastných zdrojov a stálo ich to takmer 14 miliónov eur (presne 13 991 549,70 eura). „Je to naša najväčšia investícia. Je to investícia do talentovanej mládeže, do našej budúcnosti,“ hovorí župan Majerský.