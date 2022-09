Čo bude ďalej? Lengvarský potvrdil, že hrozia hromadné výpovede lekárov: Aké sú plány rezortu

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje o úprave platov rokovať aj s ďalšími zdravotníkmi. Vyplýva to z vyjadrenia šéfa rezortu zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) po pondelkovom rokovaní vlády.

"Musíme doriešiť aj ostatné zdravotnícke odbornosti, ako praktické sestry, sanitárov, laborantov a podobne," skonštatoval. Pripomenul, že návrh na zvýšenie platov už predstavili lekárom, sestrám a záchranárom. Na ich odpoveď sa podľa neho čaká.

Lengvarský potvrdil, že hrozia hromadné výpovede lekárov. "Vzhľadom na to, ako proces prebieha, my to budeme vedieť až začiatkom októbra. Opatrenia budeme nastavovať podľa počtu," dodal s tým, že rezort sa pripravuje na scenár s 3500 výpoveďami.

Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) minulý týždeň upozornil, že už viac neplánuje rokovať s lekármi o ich platoch. Dostali podľa neho veľmi dobrú ponuku. Premiér Eduard Heger (OĽANO) avizoval, že rezort zdravotníctva pripravuje zákon o platoch zdravotníkov, do ktorého sa premietne návrh zvyšovania platov. Schváliť ho chcú do konca roka. Dovtedy bude podľa neho priestor na diskusiu.

Návrh zvýšenia miezd sestrám, lekárom a záchranárom predstavili Lengvarský a Matovič v auguste. Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský naň reagoval, že iná možnosť ako hromadné výpovede neexistuje. Poukázal na to, že vláda na niektoré požiadavky lekárskych odborov stále nepredstavila riešenia. Samotné zvýšenie platov podľa neho problém nevyrieši.