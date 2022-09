Na diaľnici D2 došlo k vážnej nehode: Do kamióna narazilo auto, oba pruhy sú neprejazdné

Na diaľnici D2 v Bratislave narazilo osobné auto do kamióna, dopravu usmerňujú policajti.

Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, nehoda sa stala dnes krátko po 14:00 v úseku 48,5 kilometra diaľnice v smere do Českej republiky. Vozidlo Škoda Superb narazilo do zadnej časti kamióna, vodiča s viacerými zraneniami previezli do nemocnice.

„V dôsledku odstraňovania následkov dopravnej nehody a jej dokumentovania sú v súčasnosti neprejazdné obidva jazdné pruhy v tomto úseku, premávku usmerňujú dopravní policajti cez pravú krajnicu,“ upozornil hovorca. Vodičov žiadajú, aby boli pri prejazde týmto úsekom opatrní a riadili sa pokynmi polície.