Saskárka Marcinková odhalila zákulisie! 3 príklady, ako sa pracuje s Matovičom: Nejde to s ním

Nekonečná sága o vládnej kríze trvá už dlhé týždne. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) už vládnutie po boku ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) nevydržal a v stredu ráno odovzdal prezidentke demisiu. Rovnaký krok sa v pondelok očakáva od ostatných ministrov z SaS. O svojej skúsenosti s pracovaním po boku financmajstra sa na sociálnej sieti podelila Vladimíra Marcinková (SaS).

Aby vysvetlila, ako z jej pohľadu vyzerá fungovanie v parlamente s Igorom Matovičom, uviedla tri príklady. "Chcela by som pracovať ďalej na veciach, ktoré považujem za dôležité, ale rovnako ako moji kolegovia viem, že s Igorom Matovičom ako ministrom financií to nejde," píše úprimne poslankyňa.

"Keď som priniesla do národnej rady zákon o tom, aby malo každé dieťa právo mať pri sebe v nemocnici rodiča, Igor Matovič mi odkázal, že nestačí, že mi na to dal súhlas Lengvarský, lebo mi nedal súhlas on," napísala s tým, že Matovič sa vie "zapáliť" pre dobré veci, no rovnako vie i sabotovať veci, ktorým podľa Marcinkovej sám nerozumie, len preto, že chce niekomu niečo v politike vrátiť.

Marcinková zostala znova zaskočená Matovičovým prístupom pri zákone, ktorý by mamičkám v očakávaní mohol priniesť výhody. "Aj na zákon o sprievode rodičky pri pôrode mi dal po tom, čo s tým už naozaj všetci súhlasili, na koaličnej rade veto. Našťastie, niektorí jeho kolegovia z OĽaNO mali viac citlivosti a hľadali spôsob, ako mi pomôcť jeho veto zvrátiť. Cestu našiel pán Vetrák, viedol rokovania s poslancami OĽaNO, a zákon sa aj vďaka nemu mohol posunúť ďalej. Som naozaj presvedčená, že v OĽaNO sú mnohí schopní a šikovní ľudia, ktorí sú prínosom pre Slovensko, preto odmietam naratív, že strana SaS má s OĽaNO problém, že je medzi nami vojna a iné absurdné teórie. Vieme slušne nesúhlasiť, vieme si aj pomáhať. Ale v SaS sa nevieme zmieriť s tým, čo robí jeden človek z OĽaNO, Igor Matovič, lebo svojim konaním sťažuje alebo úplne bráni práci mnohých ľudí v koalícii, ktorí tam prišli len pre to jediné- pracovať," píše politička.