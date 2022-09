Šoféri, dočkali ste sa: Na D1 sprejazdnili nový diaľničný most

Výstavbe predchádzala demontáž starého mosta, ktorý bol takmer tri roky uzavretý.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sprejazdnila diaľničný most pri Podbanskom v smere z Popradu do Liptovského Mikuláša, ktorý je súčasťou liptovského úseku diaľnice D1. Informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Výstavbe predchádzala demontáž starého mosta, ktorý bol takmer tri roky uzavretý. „Najnáročnejšou činnosťou v rámci komplexnej obnovy ľavého mosta patrilo práve zbúranie starého mosta a sprejazdnenie cesty II/537 v stanovenom časovom limite, teda len počas jedného víkendu,“ uviedla Žgravčáková.

Práce na výstavbe mosta sa začali v marci minulého roka, nový most s dĺžkou 150 metrov má 15-metrovú šírku a vysoký je 8,30 metra. Nosná konštrukcia je monolitická, dvojtrámová z predpätého betónu. „V blízkej budúcnosti plánujeme opraviť aj most v smere z Liptovského Mikuláša do Popradu, avšak táto rekonštrukcia sa už zaobíde bez búracích prác,“ dodala Žgravčáková.

Most bol postavený v roku 1984 ako súčasť stavby úseku diaľnice D1 Liptovský Ján – Liptovský Hrádok. Jeho poškodenie odhalili diaľničiari pri pravidelnej prehliadke v roku 2016. Následne sa začala oprava, ktorá poukázala na silné narušenie betónu nosnej konštrukcie mosta na viacerých miestach. Nasledoval rozšírený dodatkový diagnostický prieskum, ktorý potvrdil, že poškodenie je väčšieho rozsahu a preto museli most zbúrať.