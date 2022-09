Krutý vtip z pera neznámeho páchateľa: Pozor na falošné povolávacie rozkazy!

Šok a hrôza! Mnohí Slováci dostali v posledných týždňoch povolávací rozkaz, na základe ktorého sa majú dostaviť na útvar do Kežmarku a o tom, že sú odvedení, majú okamžite informovať svojho zamestnávateľa. Hoci mnohých ľudí musel tento odkaz zrejme poriadne vystresovať, môžu si spokojne vydýchnuť - podľa polície sú tieto povolávacie rozkazy falošné.

Dostať do schránky povolávací rozkaz bola najmä pre mladých mužov za bývalého režimu predstava, ktorej sa desili. Podobný šok museli zažiť aj muži, ktorým doputoval na domácu adresu povolávací rozkaz v minulých týždňoch. „Dostavte sa na vojenský útvar v Kežmarku,“ píše sa v dokumente a nasleduje presný dátum a čas, kedy máte prísť.

„Nástup do základnej služby musíte ihneď oznámiť svojmu zamestnávateľovi,“ uvádza sa ďalej v dokumente, na ktorom sú uvedené reálne osobné údaje adresáta. Polícia však vystríha ľudí, aby na tento krutý vtip z pera neznámeho páchateľa nenaleteli.

„V žiadnom prípade na takúto výzvu nereagujte a list rovno zahoďte do koša. Kreativite špekulantov sa medze nekladú, no racionálne zmýšľajúci človek im na takéto bludy rozhodne neskočí,“ uviedla na sociálnej sieti stránka Hoaxy a podvody - Polícia SR. Muži zákona upozorňujú aj na to, že na dokumente chýbajú obvyklé náležitosti, ako je pečiatka útvaru, a dokonca sa v ňom spomína uhradenie nákladov na cestu autobusmi ČSAD, teda spoločnosti, ktorá zanikla krátko po rozpade federácie v roku 1993.