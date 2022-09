Udalosť ako zo zlého sna, hudobníci sú v šoku: Pád kolotoča a 17 zranených počas koncertu Desmodu!

Veselú zábavu vystriedali výkriky zúfalstva a bolesti! Návštevníci Havířovských slávností zažili udalosti ako z hororového sna.

V sobotu popoludní tam totiž došlo k havárii kolotoča, pri ktorej sa zranilo 17 ľudí, väčšinou detí. Všetko sa to udialo v čase, keď na podujatí hrala pre návštevníkov kapela Desmod s lídrom Kulym (51). Po nešťastí koncert na žiadosť organizátorov zrušili.

Našťastie sú všetci zranení mimo ohrozenia života. Na túto udalosť však nikdy nezabudnú, a to nielen oni, ale aj davy návštevníkov či hudobníci zo skupiny Desmod. Zatiaľ čo oni spievali a bavili davy návštevníkov Havířovských slávností na hlavnom pódiu, pár metrov od nich sa odohrával horor.

„Dohrali sme Havířov a bola to veľká radosť, ktorú v sekunde vystriedali smútok a strach. Takéto nešťastia sa nemajú stávať. Sme v našich mysliach so všetkými, ktorí sa zranili a pevne veríme, že všetci budú v poriadku,“ uviedli členovia populárnej skupiny na sociálnej sieti. „Bolo to nepríjemné,“ dodal manažér Desmodu Michal Malicher. „Nevieme však nič. My sme to nevideli. Proste organizátori počas nášho koncertu za nami prišli a zrušili nás.“