Guinnessov rekordér Zoltán Veres hviezdil na leteckých dňoch v Košiciach: Akrobat lieta pol metra nad zemou!

Milovníci vzdušnej šou si prišli na svoje! Na košickom letisku sa v sobotu konali Letecké dni Košického kraja 2022, kde sa predstavili aj svetoznáme špičky leteckej akrobacie. Najväčšiu pozornosť priťahoval držiteľ Guinnessovho svetového rekordu letecký akrobat Zoltán Veres, ktorý prezradil aj tajomstvo svojho majstrovstva.

Leteckú udalosť roka pri košickom letisku organizuje Aeroklub Košice v spolupráci s KSK. Podujatie odštartovali paraglajdisti už tradičným zoskokom so županom Rastislavom Trnkom. „Letecké dni Košického kraja patria medzi jedno z najsilnejších podujatí v našom kraji. Nie je náhoda, že sa k nám vracajú také hviezdy, akou je aj maďarský akrobat Zoltán Veres s jeho vzdušným predstavením, ktoré ho radí k svetovej leteckej akrobatickej špičke,“ uviedol Trnka. Hlavný organizátor z Aeroklubu Košice Matuš Ondáš uviedol, že si návštevníci mohli vychutnať aj ukážku stíhačiek či akrobatické kúsky lietadiel a vrtuľníkov.

Chce lietať do stovky

Zoltán Veres (59), maďarský majster Európy v akrobacii a niekoľkonásobný držiteľ Guinnessovho rekordu, doteraz pilotoval viac ako 120 typov lietadiel od vetroňov až po boeingy. Svoju kariéru začal v roku 1982. Skromný pilot, ktorý lieta na lietadle MXS, prezradil pred vystúpením, že ešte nevie, čo divákom ukáže, rozhodne sa až vo vzduchu.

„Ak by som robil vopred pripravené akrobacie, časom by ma to unudilo, čo by bolo vidieť, to by si diváci neužili. Budem letieť podľa toho, ako bude fúkať vietor, kde bude slnko a kde diváci,“ prezradil Veres, ktorý vystupoval vo vzduchu 11 minút.

„Pri takejto akrobacii lietam pri preťažení 8 až 9 G. Za 35 rokov lietania sa mi však nestalo, že by som omdlel. Lietal som už aj pri preťažení 12 G,“ prezradil Veres. Akrobat dokáže letieť len meter nad zemou, dva metre, keď letí dolu hlavou a keď letí bokom niekoľko stokilometrovou rýchlosťou, krídlo má od zeme len 40 centimetrov. „Chcem lietať dovtedy, dokedy budem môcť podávať profesionálne výkony, teda aspoň do mojich 100 rokov,“ zažartoval.

MXS